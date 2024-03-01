Petrol haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor

Petrol, OPEC+ liderlerinin OPEC+’nın bu ayın başlarında arz kesintilerini bir sonraki çeyreğe uzatıp uzatmama kararı ile haftalık kazanca yöneldi.

Petrol, OPEC+ liderlerinin OPEC+’nın bu ayın başlarında arz kesintilerini bir sonraki çeyreğe uzatıp uzatmama kararı ile haftalık kazanca yöneldi.

Petrol fiyatları, OPEC+’nın bu ayın başlarında arz kesintilerini bir sonraki çeyreğe uzatıp uzatmama kararını vermesiyle birlikte piyasa göstergelerinin güçlenme işaretleri göstermeye devam etmesiyle haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Brent vadeli işlemleri varil başına 82 doların üzerine çıktı ve hafta boyunca yüzde 0,8 artış kaydetti. ABD ham petrolü 79 dolara doğru ilerledi.

Petrol Şubat ayında ikinci aylık yükselişini sınırladı, ancak fiyatlar dar bir işlem aralığında kalmaya devam ediyor. İsrail-Hamas savaşı da dahil olmak üzere jeopolitik gerilimler bazı kazanımların artmasına yardımcı oldu, ancak OPEC dışı arzın artması ve Çin talebine ilişkin devam eden endişeler vadeli kontratların toparlanmasını engelledi.

Bloomberg’in yakın tarihli bir anketine göre, OPEC+’nın küresel arz fazlasını önlemek ve fiyatları desteklemek amacıyla mevcut arz kesintilerini gelecek çeyreğe kadar uzatması bekleniyor. Grup, günde yaklaşık 2 milyon varillik kısıtlama uyguladı.

Bu arada, ABD’nin faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutacağına dair beklentiler, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinin yaklaşık bir yılın en hızlı artışıyla güçlendi. Bu muhtemelen ham petrol de dahil olmak üzere emtialara zarar veren daha geniş enerji talebine yönelik bir ters rüzgardır.