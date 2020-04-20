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Petrol tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü

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New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolü (WTI) vadelileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle rekor düşüşüne devam ederek, tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü.
Petrol tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü

New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolü (WTI) vadelileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle rekor düşüşüne devam ederek, tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü.

Talepteki azalma ile petrol depolarının dolma noktasına yaklaşacağı beklentisinin tarihi düşüşe neden olduğu belirtiliyor.

Negatif fiyata varan değerlerde üreticiler, petrol alıcılarından ellerindeki stoğu almaları için para ödüyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da 25 dolar seviyesine geriledi.

Sert kaybın büyük kısmı vadesi salı günü dolacak Mayıs vadeli kontratta gerçekleşti, ancak fiyatlardaki bu çöküş hızla artan petrol bolluğunu ve ABD'nin ana petrol depolama merkezi Cushing, Oklahoma'da petrol stoklarında görülen hızlı artışı yansıtıyor. OPEC + koalisyonunun gelecek ay başlayacak olan rekor üretim kısıntısı buharlaşan talep dikkate alındığında oldukça düşük kalıyor.

Mayıs kontratının vadesinin yaklaşması ile birlikte yatırımcılar, depolayacak yer olmadığı için petrol teslimatlarını almaktan kaçınmak amacıyla, pozisyonlarını Haziran vadeli kontrata çeviriyorlar.

Petrol fiyatlarındaki zayıflığa ilişkin işaretler her yerde var. Çin, cuma günü onlarca yıl sonra ilk kez ekonomisinin küçüldüğünü duyururken, bu durum, henüz Koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların kaldırılmadığı ABD ve Avrupa'da olacakların bir öncü göstergesi olarak nitelendiriliyor.

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