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Pierre van Hooijdonk: Şimdi Cocu için korkuyorum

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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrası, Hollanda medyası teknik direktör Phillip Cocu'nun kulüpteki geleceğinin tehlikede olduğunu yazdı
Pierre van Hooijdonk: Şimdi Cocu için korkuyorum

Fenerbahçe'nin eski Hollandalı oyuncularından Pierre van Hooijdonk, "Şimdi Cocu için korkuyorum" dedi.

Hollanda Televizyonu (NOS), Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, "İstanbul'un Asya yakasında kriz" diye duyurdu.

NOS 1 kanalındaki Stüdyo Futbol programının yorumcularından Pierre van Hooijdonk, son yenilgiden sonra telefonunun Türk arkadaşlarının mesajlarıyla dolduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin ligde 14. sırada olduğunu ve Phillip Cocu'nun savunulacak durumda olmadığını vurgulayan van Hooijdonk, "Şimdi onun için korkuyorum" dedi.

Van Hooijdonk, yeni Fenerbahçe yönetimi Hollandalı çalıştırıcı ile devam etmek istese bile, bu ortamda taraftar baskısına dayanamayacağına işaret etti. Eski Hollandalı yıldız bunu, "Türk futbol kültürünün bir parçası" olarak yorumladı.

'Cocu Hollanda'da orman bekçisiyken, İstanbul'da trafik polisi oldu'

Programın sunucusu Tom Egbers, Cocu'nun PSV takımında da parlak bir başlangıç yaptığını anımsattı.

Bunun üzerine van Hooijdonk, "Ama burası Herdgang (PSV spor kompleksi) değil" dedi ve AD gazetesi yazarı Sjoerd Mossou'nun geçen haftaki yazısına atıfta bulundu.

Spor yazarı Sjoerd Mossou'nun, "Cocu Hollanda'da orman bekçisiyken, İstanbul'da trafik polisi oldu" satırlarının altını çizen van Hooijdonk, "Fark bu kadar büyük" diye konuştu.

Mossou, Cocu'nun Fenerbahçe'de elde ettiği başarısız sonuçları değerlendirdiği yazısında, Hollandalı teknik direktörün, "yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu" savunmuştu.

Yazıda, Hollandalı çalıştırıcının "aniden timsahlarla dolu bir havuza çırılçıplak daldığını" belirten Mossou, Cocu-Fenerbahçe birlikteliğini, "süper marketler zinciri Albert Hijn'de satılan karabiberli lavanta şuruplu waffle kadar saçma bir birleşim" diye tanımlamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali KoçTelif hakkıDHA Image captionFenerbahçe Başkanı Ali Koç

'Cocu'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor'

Hollanda'nın en çok satan gazetesi Telegraaf, Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında yaşananları, "Cocu'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor" başlığıyla aktardı.

Gazete, Hollandalı teknik adamın maç sonrası yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarlara yönelik özürüne yer verdi.

AD gazetesi de, Cocu'nun Şampiyonlar Ligi elemleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısız sonuçlarına dikkati çekerek, kötü gidişin Türkiye Süper Ligi'nde de devam ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin 7 puanla düşme hattının hemen altında olduğunu belirten gazeteye göre asıl soru, Cocu'nun Fenerbahçe'deki kötü gidişi geri döndürebilmesi için kendisine bir şans daha verilip verilmeyeceği.

AD gazetesi ve Voetbal International dergisi, Türk medyasında yer alan Cocu ile ilgili, "fiyasko", "çöküş" gibi değerlendirmelere de geniş yer verdi.

Hollanda Haber Ajansı (ANP) da, Rize'deki yenilgi sonrası Phillip Cocu'nun büyük baskı altında olduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin aldığı "dramatik sonuçlara" dikkati çekti.

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