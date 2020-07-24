  • BIST 118.857
  • Altın 416,819
  • Dolar 6,8398
  • Euro 7,9359
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

Pınar Gültekin'in annesi: Oraya gittim, kameralara baktım, tek kişi değil

»
Pınar Gültekin'in annesi: Oraya gittim, kameralara baktım, tek kişi değil
Pınar Gültekin'in annesi: Oraya gittim, kameralara baktım, tek kişi değil

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra yakılıp ardından üstüne beton dökülmüş halde bir varilin içinde ölüsü bulunan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Kamera kayıtlarını izleyen Pınar'ın annesi Şefika Gültekin, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış" dedi.

Katil Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'in bedenini yaktığı varili nasıl taşıdığı araştırılıyor. Katile birisinin yardımcı olup olmadığı ise hâlâ soru işareti.

Pınar Gültekin cinayetinde vahşice katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar’ın cesedini varile koyup yakmaya çalıştığı sırada ‘Melek Teyze’ diye bahsettiği bağ evi komşusunun dumandan rahatsız olup kendisini uyardığını anlatmıştı. Şahit sıfatıyla ifade veren 75 yaşındaki Melek Set, o akşam gördüklerini anlattı.

'Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Melek Set dumanı ve ateşi fark ederek o tarafa doğru geldi, 10-15 metre yaklaştı. Varil yanarken Cemal Metin Avcı başında, ayakta bekliyordu. Saat 20.00 civarıydı. Melek Set, “Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?” diye sordu. Cemal Metin de “Boş bira kasalarını yakıyorum” dedi. Melek Set, “Oğlum, plastik bu mevsimde, bu saatte yakılmaz. Allah göstermesin, ateş sıçrar, herkesi yakarsın. Bunları sabahtan yak” diye uyardı. Metin Cemal ise “Bana bir şey olmaz” diyerek yakmaya devam etti. Melek Set de kendi bahçesine geri döndü.

'Panik hali yoktu, sakin ve soğukkanlıydı'

Melek Set, fail Avcı’nın o andaki tavırlarını polise “Panik hali yoktu. Sakin ve soğukkanlıydı. Etrafta başka kimseyi de görmedim” sözleriyle anlattı.

'Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz'

Cemal Metin Avcı ifadesinde “Her şeyi kendi başıma yaptım” demişti. Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin ise “Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı” diye konuşmuştu.

Avcı’nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız23 Temmuz 2020 Perşembe 18:20
  • Tarkan: Toplum için tehlike oluşturan sapıkları, katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz?23 Temmuz 2020 Perşembe 17:15
  • Komşusunun köpeğine tecavüz ederek, öldürdüğü öne sürülen Volkan Uzun serbest bırakıldı23 Temmuz 2020 Perşembe 17:09
  • Çelik: “Macron, Rumların haksız faaliyetlerine destek için yanlış yerde duruyor”23 Temmuz 2020 Perşembe 17:02
  • Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Toplumundaki sivil toplum örgütlerini destelemek amacıyla 2 milyon euro bütçeli teklif çağrısı açtı23 Temmuz 2020 Perşembe 16:53
  • Yunanistan Ege'de savaş gemilerini konuşlandırdı23 Temmuz 2020 Perşembe 15:49
  • Ayasofya'da namaz kılınacak alanlara giriş yarın 10.00'da başlayacak23 Temmuz 2020 Perşembe 10:32
  • Türk Dışişleri’nden Atina’ya yanıt: Böyle bir hesap olmaz23 Temmuz 2020 Perşembe 09:16
  • Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak23 Temmuz 2020 Perşembe 09:13
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ABD'de görülen 'beyin yiyen amip' Türkiye’de de var22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti