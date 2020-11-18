Piyasalar Erdoğan'ın faiz mesajıyla dalgalandı! İşte dövizde son durum

Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında vereceği yeni faiz kararı beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize ilişkin mesajı piyasada dalgalanmaya sebep oldu. Türk Lirası yüzde 1 değer kaybederken dolar/TL 7.77 seviyesinin üzerine çıktı.

Yeni koronavirüs yasaklarını da yakından takip eden ve Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında vereceği yeni faiz kararını beklenirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamalarının ardından Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti, dolar/TL 7.77'nin üzerine çıktı.



Şu dakikalarda dolar/TL 7,72, euro/TL 9,16, sterlin/TL 10,25 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 466 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,07 TL seviyesinde. Bitcoin ise 17.937 dolar seviyesinde ve yükseliyor.

Ons'u 1.878 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 462/466 TL, çeyrek altın 749/764 TL, Cumhuriyet altını ise 3.082/3.115 TL alış/satış rakamıyla işlem görüyor.

Erdoğan ne dedi?



TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamaları şöyle:

Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda attığımız tüm adımlarda sizlerle kurduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiğimiz demokrasi ve kalkınma yolunda 365 oda ve borsamız lokomotif görevi gördü.

Birçok iş insanımızla konuştuğumda “Beni faiz batırdı” diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.

Yeni koronavirüs tedbirleri

Salgınla ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yeni önlemler açıklandı. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığından alınacak önlemler ile ilgili ayrıntılar geldi. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerini içeren bir Genelge yayımladı ve sokağa çıkma kısıtlaması ve işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler yaptı.