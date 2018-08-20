  • BIST 90.186
  • Altın 235,564
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Piyasalar tatile girdi: TL'de zayıflık sürüyor, borsa pozitif

» »
Dolar/TL'de zayıf seyir hakim olurken, Borsa İstanbul yüzde 1.6 değer kazandı
Piyasalar tatile girdi: TL'de zayıflık sürüyor, borsa pozitif

Türkiye ekonomisi, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmamasıyla ivmelenen Ankara-Washington geriliminin de etkisiyle zor günler geçiriyor.

Türk Lirası, yıl başından bu yana ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olurken; kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poors' ve Moody's' de hafta sonunda Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunu daha da indirdi.

Kurban Bayramı sebebiyle bugün öğle saatlerinden itibaren piyasalar tatile girdi ancak piyasaların yarım gün açık olduğu bugün de TL'de zayıf seyir sürdü. 

S&P ve Moody's'in not indirimleri hisse senetleri üzerinde önemli bir etki yaratmadı

Dünya gazetesinin, Reuters'tan derlediği verilerle hazırladığı ve piyasalardaki son durumu anlatan haberi şöyle: 

Cuma günü ABD piyasalarının kapanışında 6.01 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah erken saatlerde 5.9950 seviyesinde iken bir ara 6.1607'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL saat 12.37'de 6.08 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 6.52, euro/TL ise 6.95 civarında seyretti.

S&P ve Moody's'in not indirimleri hisse senetleri üzerinde önemli bir etki yaratmazken; BIST-100 endeksi pay geri alım kararı açıklayan İş Bankası hisselerindeki yükselişin de etkisiyle seans boyunca pozitif bir görünüm sergiledi.

BIST-100 endeksi yarım günlük işlemlerde yüzde 1.64 yükselişle 90,185.99 puanda kapandı. İş Bankası hisseleri ise seans içinde bir ara yüzde 5'e yakın yükselmesinin ardından kazanımlarının bir kısmını geri vererek yüzde 2.33 primle 3.95 liradan günü tamamladı.

Türkiye'de piyasalar kapalı, dünyanın gündeminde neler var?

Türkiye piyasalarının kapalı olacağı haftanın kalanında ise, küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle kurda yukarı hareketlerin gözlenebileceği belirtiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba akşamı son faiz toplantısı tutanaklarını açıklayacak. Öte yandan cuma günü Jackson Hole'da yapılacak yıllık küresel merkez bankaları toplantısına Fed başkanı dahil birçok ülkenin merkez bankası başkanı katılacak ve verilecek mesajlar izlenecek. Diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

"Bankacılar ABD'nin yeni yaptırımlarından endişe duyuyor"

TCMB ve BDDK'nın geçen hafta attığı adımlar, önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamaların geçen haftalarda piyasalardaki tansiyonu azalttığı belirtiliyor. Bu çerçevede swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını geçen hafta yüzde 25'e indiren BDDK, Cuma günü ise sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Dolar/TL geçen hafta 7.24 seviyesinden BDDK'nın swap adımı ve TCMB'nin likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamayı yüzde 19.25'e yükseltmesiyle birlikte sert geriledi ancak bankacılar Halkbank'a verilebilecek bir ceza başta olmak üzere ABD'nin yeni yaptırımlarından endişe duyuyorlar.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti. Mnuchin, "Onlar (Türkiye) Brunson'ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Brunson'ın Türkiye'de ev hapsinde tutulmasını ABD'nin kabul etmeyeceğini söyledi.

ABD'den yeni yaptırım geleceği endişesinin yanı sıra uzun tatilde yatırımcıların risk almak istememesi ve S&P açıklamaları öncesi tedirginlikle dolar/TL Cuma günü 6.3523'ü test etmiş, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı da bir ara yüzde 8'i aşmıştı.

10 yıllık tahvil getirisinde düşüş 150 baz puanı aştı

Tahvil piyasasında ise TCMB'nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde düşüş 150 baz puanı aştı. İki yıllık gösterge tahvil ise aynı dönemde 250 baz puan civarında yükseldi. Bankacılar bu hareketin TCMB'nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesinin ardından geldiğini belirttiler.

Gösterge 10 yıllık tahvilde cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 21.99 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 22.12 oldu. Bugün ise yüzde 21.94 seviyesinden açıldıktan sonra spot kapanışta son işlemde yüzde 22 seviyesindeydi.

İki yıllık eski göstergede ise ortalama bileşik faiz yüzde 27.87 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 27.45 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Ağustos dolar fiyatları )16 Ağustos 2018 Perşembe 11:47
  • '0 euro'luk Karl Marx banknotları peynir ekmek gibi kapışılıyor14 Ağustos 2018 Salı 13:20
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?14 Ağustos 2018 Salı 08:40
  • Hazine: Yarın sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edilecek13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:20
  • Son Dakika:Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:01
  • Döviz kredilerinin vadeleri uzatılacak13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:31
  • Dolar aniden fırladı saat 14.30'da 7 lirayı gördü euro 8 liranın eşiğinde sebebi de..13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:18
  • Berat Albayrak: Mevduatlara el konulmayacak13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:55
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:35
  • Son Dakika: Bakan Albayrak: "Piyasaları rahatlatacak aksiyon planları hazır"12 Ağustos 2018 Pazar 23:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti