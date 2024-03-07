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Polis açıkladı... Lefkoşa'da yangının nedeni “tedbirsizlik”… Tutuklamalar var....

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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangının, tedbirsizlik sonucu çıktığı tespit edilerek, 3 çalışan tutuklandı.
Polis açıkladı... Lefkoşa'da yangının nedeni “tedbirsizlik”… Tutuklamalar var....

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangının, tedbirsizlik sonucu çıktığı tespit edilerek, 3 çalışan tutuklandı.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili yürütülen soruşturmada, kaynak makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında kullanılan uzatma kablolarının aşırı ısınması sonucu döşeme malzemelerinin alev  almasıyla yangının başladığı sonucuna vardığını açıkladı.

Yangın dün saat 17.20 sıralarında başlamış ve polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri ve bölge belediyelerinden su tankerleriyle yapılan müdahale sonucunda gece yarısına doğru kontrol altına alınabilmişti.

Yangın sonucu iş yeri içerisinde bulunan tüm mobilya eşyaları ve döşeme malzemeleri tamamen yandı.

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