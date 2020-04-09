  • BIST 94.843
  • Altın 360,198
  • Dolar 6,6467
  • Euro 7,2638
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Polise, ’60’ı biraz geçtim’ dedi; 80 yaşında çıktı

»
Polise, ’60’ı biraz geçtim’ dedi; 80 yaşında çıktı
Polise, ’60’ı biraz geçtim’ dedi; 80 yaşında çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde, polisin yolda yürürken durdurup yaşını sorduğu bir kişi, “Altmışı biraz geçtim” dedi; ancak kimlik kontrolünde 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Corona virüsüyle mücadele için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkama yasağı getirilen 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri olanlara yönelik denetimler sürdürüyor. Polis, her gün yasağı ihlal edenlerle karşılaşıyor. Yasağı ihlal edenlerin büyük kısmına para cezası uygulanıyor.

Bugünkü denetime takılanlar arasında yer alan ve adı açıklanmayan yaşlı adam ise ceza kesilmeden polis tarafından evine götürüldü.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’, İstanbul’a ulaştı09 Nisan 2020 Perşembe 09:38
  • Türkiye'de 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklanıyor08 Nisan 2020 Çarşamba 21:15
  • Tatar İskele bölge belediye başkanlarıyla bir araya geldi08 Nisan 2020 Çarşamba 20:57
  • Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 812 oldu08 Nisan 2020 Çarşamba 20:55
  • İstanbul Tabip Odası: Covid-19'lu hekim, sağlık çalışanı sayısı çoktan bini geçti08 Nisan 2020 Çarşamba 18:07
  • Hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan kişiye, 3 bin lira 'Koronavirüs' cezası08 Nisan 2020 Çarşamba 16:56
  • Koronavirüs tedavisinden kaçtı, sabah hastaneye döndü08 Nisan 2020 Çarşamba 16:52
  • Özel'den Erdoğan’a 'hediye kolonya' tepkisi: Emine Hanımın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları?08 Nisan 2020 Çarşamba 16:23
  • İstanbul'da Covid-19 testi kaybolan hasta yaşamını yitirdi: Aile ‘ihmal var’ diyor08 Nisan 2020 Çarşamba 16:08
  • TBMM Genel Kurulu'nda kavga08 Nisan 2020 Çarşamba 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti