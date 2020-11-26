  • BIST 1.342
  • Altın 458,382
  • Dolar 7,8750
  • Euro 9,3788
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka!

Polisi Torbacı sandı,uyuşturucu teslimine karakola gidince anladı

»
Kuşadası'nda polisleri buluşacağı torbacı sanarak uyuşturucu teslim etmeye çalışan kişi gözaltına alındı.
Polisi Torbacı sandı,uyuşturucu teslimine karakola gidince anladı

Kuşadası'nda polisleri buluşacağı torbacı sanarak uyuşturucu teslim etmeye çalışan kişi gözaltına alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi otomobilin içindeki sivil polisleri torbacı zannederek uyuşturucu verdi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Türkmen Mahallesi Ant sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi polislerin yanına gelerek “Abi sen beni mi bekliyorsun” dedi.

Sivil ekipler, hiç bozuntuya vermeden “Evet seni bekliyorduk nerede kaldın?” dedi.

B.Y. isimli kişi cebinden çıkardığı bir miktar folyoya sarılı satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin diye tabir edilen kristal maddeyi polis ekiplerine vermek istedi. Asayiş ekipleri “Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek” dedi. Ekip otosuna bindiğini fark etmeyen şüpheli gerçeği karakola gittiğinde anladı.

Şüpheli hakkında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP'den gözaltılara tepki: Siyasi soykırım ve intikam operasyonları sonuç vermeyecek26 Kasım 2020 Perşembe 18:20
  • Türkiye, Kış Aylarında İki Potansiyel Kovid-19 Aşısından 75 Milyon Doz Almayı Planlıyor26 Kasım 2020 Perşembe 12:53
  • Türkiye MGK Bildirisinde Kıbrıs26 Kasım 2020 Perşembe 12:50
  • Bülent Arınç ve birçok AK Parti’li vekil DEVA Partisi’ne katılacak!25 Kasım 2020 Çarşamba 23:38
  • Kontrole gelen filyasyon ekiplerini çay için içeri davet eden pozitif vakalar var25 Kasım 2020 Çarşamba 22:34
  • 7 yaşındakiçocuğa cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi25 Kasım 2020 Çarşamba 21:45
  • İstifa sürecinin perde arkası; Erdoğan ve Arınç telefonda neler konuştu?25 Kasım 2020 Çarşamba 21:12
  • Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı: Bugün 28 bin 351 pozitif vaka tespit edildi25 Kasım 2020 Çarşamba 21:03
  • HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Hiç kimse HDP’nin meşru mücadelesine, halkı için bedel ödeyen yöneticilerine dil uzatma hakkına sahip değildir25 Kasım 2020 Çarşamba 20:59
  • Bakan Koca vaka sayısını açıkladı! Son 24 saatte 28 bin 351 vaka25 Kasım 2020 Çarşamba 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti