Polisler üstünü ararken parasını çaldılar

İstanbul’un Kartal ilçesinde İran uyruklu H.A.’nın üzerindeki parayı çalmakla suçlanan iki polis kaçma ve delil karartma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde İran uyruklu H.A.’nın üzerindeki parayı çalmakla suçlanan iki polis kaçma ve delil karartma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Sözcü’den Sevim Begüm Yavuz’un haberine göre Kartal’da 30 Aralık 2018’de gece bekçiliği yapan H.A., kimlik kontrolü yapan polis memurları tarafından durduruldu. H.A. üst aramasından sonra cüzdanındaki 2 bin 900 liranın olmadığını fark ederek polislerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine yaklaşık bir buçuk ay sonra gözaltına alınan polis memurları Y.D. ve M.A., 7 Şubat’ta Anadolu Adliyesi’nde ifade vermelerinin ardından ‘ikna suretiyle irtikap’ suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Y.D. ve M.A.’nın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin henüz toplanmamış olması ve cezanın üst sınırı dikkate alınarak delil karartma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösteren hakim, kaçma şüphesinin de bulunduğunu belirterek tutuklamaya hükmetti.