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Polisten 3 ani ölümle ilgili açıklama

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Lapta ve Esentepe’de 3 ani ölüm: Üç Kişinin Ölüm Sebebi Araştırılıyor....
Polisten 3 ani ölümle ilgili açıklama

Polisten ani ölümlerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

14.06.2024 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgahta ölü olarak bulunan Aaron WOODE (E-36),

16.04.2024 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yaşamını yitiren Mehmet Gökan AKSAN (E-46) ve 

16.06.2024 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Carol İsabella WILLIAMSON (K-64)’un yapılan otopsilerinde; ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır.

Her üç şahsın kesin ölüm sebepleri, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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