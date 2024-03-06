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Polisten iki ani ölümle ilgili açıklama

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Polis Basın Subaylığından, Hüseyin Hacışevki ve Anthony Fılugelli'nin ölümü ile ilgili açıklama yapıldı.
Polisten iki ani ölümle ilgili açıklama

02.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hüseyin HACIŞEVKİ (E-61)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin  tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

 

03.03.2024 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Anthony FILUGELLİ (E-55)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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