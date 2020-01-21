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Polis'ten sürücülere uyarı

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Girne’de Ecevit Cadddesi boyunca, Hirondel Çemberi – çevre yolu üst geçit çemberi ve  Onar Village arasındaki yol yarın tek şeritten verilecek.
Polis'ten sürücülere uyarı

Girne’de Ecevit Cadddesi boyunca, Hirondel Çemberi – çevre yolu üst geçit çemberi ve  Onar Village arasındaki yol yarın tek şeritten verilecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yarın, Girne’de Ecevit Cadddesi boyunca, Hirondel Çemberi – çevre yolu üst geçit çemberi ve  Onar Village arasındaki mesafede fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından dolayı saat 09:00’dan itibaren çalışma süresince trafik tek şeritten verilecek.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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