Polis'ten sürücülere uyarı

Girne’de Ecevit Cadddesi boyunca, Hirondel Çemberi – çevre yolu üst geçit çemberi ve Onar Village arasındaki yol yarın tek şeritten verilecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yarın, Girne’de Ecevit Cadddesi boyunca, Hirondel Çemberi – çevre yolu üst geçit çemberi ve Onar Village arasındaki mesafede fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından dolayı saat 09:00’dan itibaren çalışma süresince trafik tek şeritten verilecek.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.