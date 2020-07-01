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Praglılar ‘corona’ tedbirlerinin kaldırılmasını 500 metrelik sofranın etrafında toplanarak kutladı

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Praglılar ‘corona’ tedbirlerinin kaldırılmasını 500 metrelik sofranın etrafında toplanarak kutladı
Praglılar ‘corona’ tedbirlerinin kaldırılmasını 500 metrelik sofranın etrafında toplanarak kutladı

Çekya’nın başkenti Prag’da vatandaşlar ‘corona‘ tedbirlerinin kaldırılmasını ünlü Charles köprüsü üzerine kurdukları 500 metrelik masada akşam yemeği yiyerek kutladı.

Hükümetin çok sayıda insanın toplandığı etkinliklerle ilgili yasağı kaldırması sonrası gerçekleşen kutlama yemeğinde köprüde kurulan sofra şehrin sokaklarına uzandı.

Etkinliğin organizatörü köprüyü farklı insanları bir araya getiren bir metafor olduğu için seçtiklerini belirterek “Bu korkmadığımızı, eve tıkılıp kalmayacağımızı, dışarı çıkamacağımız gösteren bir kutlama” dedi.

Katılımcıların getirdiği yiyecek, içecek ve çiçeklerle donatılan masada Praglılar gün batımını seyrederek akşam yemeklerini yedi.

Çekya, salgının başında hızla önlem alan ülkelerden biri olarak görece virüsten az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Hala çoğu ülkeye sınırları kapalı olan Çekya’da bu nedenle turist bulunmaması sayesinde köprüdeki bu kutlama yemeği düzenlenebildi.

10.7 milyonluk nüfusa sahip ülkede toplam vaka sayısı 11 bin 895 vaka, 349 can kaybı kaydedildi.

 

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