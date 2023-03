Prens Harry, telefon dinleme olayının kendisinden gizlendiğini söyledi

Harry, ülkenin ünlü gazetelerinin bağlı bulunduğu Associated Newspapers Limited'e (ANL) karşı özel hayatın gizliliği ve telefon dinleme davasını, Kraliyet ailesinin konuyu kendisinden gizlemesi nedeniyle geç açtığını belirtti.

Prens Harry, Elizabeth Hurley ve Elton John’un da aralarında bulunduğu ünlü isimler ve siyasetçilerin ANL’ye karşı açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davasının duruşması, Yüksek Mahkemede görülmeye bugün de devam etti.

Duruşmanın 3. gününde ifadesini mahkemeye yazılı veren Prens Harry, ANL’nin iddialara konu olan olaylara ilişkin yasal süre içinde başvuru yapılmadığı için zaman aşımı talebine yanıt verdi.

Kraliyet ailesinin konuyu kendisinden gizlediği için iddialardan geç haberdar olduğunu ve davayı da bu yüzden geç açtığını aktaran Prens Harry, “Kurum (Kraliyet ailesi ve Saray), telefon dinleme hakkında hiçbir şey bilmemize gerek olmadığını ve bana Kraliyet ailesinin tanık kürsüsüne oturmadığını çünkü bunun olayı daha da karmaşık hale getireceğini açıkça belirtti.” ifadelerini kullandı.

Basınla hiçbir zaman iyi bir ilişkisi olmadığını belirten Prens Harry, “Kurumun bir üyesi olarak basına karşı politikamız, şikayet etme ve açıklama yapma şeklindeydi. Alternatif yoktu. Bunu kabul etmek durumunda kaldım.” değerlendirmesinde bulundu.

Prens Harry, telefon dinleme ve “hackleme” olaylarına ilişkin haberleri görse de çevresindeki insanların nasıl hedef alındığını fark edemediğini ancak eşi Meghan Markle’a yönelik ırkçı ve saldırgan yayınlardan sonra adım atmak gerektiğine karar verdiğini kaydetti.

Ünlü isimlerle birlikte Prens Harry’nin de avukatlığını yapan David Sherborne ise ANL’nin haberlerine konu olan pek çok bilginin yasal olmayan yollarla ele geçirildiğini söyledi.

“HARRY HAREKETE GEÇMEDİ”

ANL’nin avukatı Adrian Beltrami ise bazısı yaklaşık 30 yıl önce yaşanan olayların yasal süre olan 6 yıl içinde dava edilmediği için zaman aşımına uğradığını belirtti.

Beltrami, 2012’de Prens Harry’nin News of the World’e açtığı davayı hatırlatarak, bu dava sonucunda Prens’in telefonunun hacklendiğinin ortaya çıktığını ancak Harry’nin harekete geçmediğini vurguladı.

DAVA AÇMIŞLARDI

Prens Harry, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John, David Furnish ve Clarendon Baronesi Doreen Lawrence’ın da aralarında bulunduğu sanatçı ve politikacılar, ANL aleyhinde Ekim 2022’de dava açmıştı.

Davacılar, The Mail On Sunday ve MailOnline’nın da yayıncısı olan ANL tarafından işlendiği iddia edilen “menfur suç eylemleri” sonucunda “ağır mahremiyet ihlallerine” uğradıklarını, özel bilgilerinin kötüye kullanıldığını savunmuştu.

Sussex Dükü Prens Harry, daha önce de İngiliz The Mail On Sunday gazetesine iftira davası açmış ve Temmuz 2022’de kazanmıştı.

Prens Harry, 4 Ekim 2019’da da telefon mesajlarını “hackledikleri” gerekçesiyle The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etmişti.