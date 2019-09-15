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Prodromou: Kıbrıslı Rum gencinin Türk bayrağını alması politikleştirilmemesi gereken bir olaydır

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Prodromou: Kıbrıslı Rum gencinin Türk bayrağını alması politikleştirilmemesi gereken bir olaydırProdromou: Kıbrıslı Rum gencinin Türk bayrağını alması politikleştirilmemesi gereken bir olaydır
Prodromou: Kıbrıslı Rum gencinin Türk bayrağını alması politikleştirilmemesi gereken bir olaydır

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA), 16 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum gencin 8 Eylül’de, Kuzey Kıbrıs'taki Lisi’de (AKDOĞAN) bir okuldan Türk bayrağı ve Kıbrıs Türk Toplumunun eski lideri Rauf Denktaş’ın resmini almasının politikleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

KHA’nın olayla ilgili sorularını yanıtlayan Sözcü, kuzey Kıbrıs'ta bir ‘mahkeme’nin 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum için ‘tutuklama emri’ çıkardığını belirterek, "bunu politikleştirmeye çalışan her türlü girişimi reddederiz" dedi.. Özellikle kuzey Kıbrıs rejimi ve Türkiye’nin bu dönemde birçok yasadışı olay yaratırken, "işgali" idame ettirmeye çalışıp yeni oldu bittiler yaratmaya çalışırken Akdoğan'daki olayı politikleştirme girişimleri ve olaydan faydalanmanın çok kışkırtıcı olacağına dikkati çekti.  
 
Sözcü, hiç kimse oldu bittilerle ve "işgalin sembolleriyle" uzlaşamayacağını, ancak "işgal" hislerden kaynaklanan bireysel davranışlarla irdelenemeyeceğini ifade etti ve şöyle devam etti:
 
“Şüphesiz yoğun hissiyat olduğunu anlıyoruz ancak "işgali" irdeleyen çabalar ve "işgal kaldırılması" akılcı düşünceler temelinde olmalıdır.”
 
“Genç adam kendini tehlikeye atmıştır. Lisi köyündeki bir kilisede ayin düzenlenmesi örneğinde olduğu gibi kuzey Kıbrıs'ta  kiliselerimizde ayinler yapılmasını tehlikeye atmamak için uyarı gerekmektedir.”

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