Prof. Çelikağ: İskele Long Beach’te planlı yapılaşma şarttır

TDP Çevre Komite Üyesi Mürüde Çelikağ, son yıllarda dünyada ve ülkemizde küresel İklim krizinin en önemli ve mücadele edilmesi gereken sorun olduğunu, etkilerinin çeşitli şekillerde; kuraklık, sel felaketi, fırtına, yangın, vb. yaşanmakta olduğunu belirtt

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçe Mali Sekreteri ve TDP Çevre Komite Üyesi Mürüde Çelikağ, son yıllarda dünyada ve ülkemizde küresel İklim krizinin en önemli ve mücadele edilmesi gereken sorun olduğunu, etkilerinin çeşitli şekillerde; kuraklık, sel felaketi, fırtına, yangın, vb. yaşanmakta olduğunu belirtti

Çelikağ: İskele Long Beach’te ciddi altyapı sorunları var

Bunun yanı sıra, artan nüfus, plansız ve aşırı yapılaşmanın beraberinde daha çok atık, doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesi ve düzensiz ağaç kesimi gibi olumsuzlukları da getirdiğini ifade eden Çelikağ, TDP’nin, ülkemizde ve özellikle de İskele bölgesinde son yıllarda yaşanan bu hızlı ve plansız yapılaşmaya karşı, yasa ve imar planlarına uygun olarak çevrenin, sahillerin ve yeşil alanların korunması gerektiğini savunduğunu söyledi.

Açıklamasında, İskele Long Beach’te ciddi altyapı sorunları olduğunu belirten Mürüde Çelikağ, bölge halkına hizmet veren kamusal alanların, yeni yapılarla birlikte bölgeye taşınacak nüfusu taşıyabilecek kapasitede olmadığını, Girne sahillerimizde yaşanan kirlilikten ders alarak, ayni olayı yaşamamak için İskele Long Beach’te planlı yapılaşmanın şart olduğunu vurguladı.

Çelikağ açıklamasına şöyle devam etti:

“Bölgeye yapılacak yatırımların devletin konuyla ilgili uzmanlarının uygun gördüğü ve halkın yararına olacak şekilde onaylanması, böylece de sahil kenarlarının talan edilmesi, doğal yapılarına zarar verilmesine engel olunması gerektiğini savunuyoruz.

Yapımı tamamlanmış ya da devam eden yüksek yapılar, yarattıkları atık ve çevre kirliliğinin yanı sıra, görsel kirlilik ve trafik yoğunluğu da yaratmaktadır. Bu tür yapılar imar planları çerçevesinde ele alınmalı ve uygun alanlarda kontrollü yapılmalıdır.

Merkezi kanalizasyon şarttır fakat pahalı olan bu sistemin yapımının zaman alması nedeniyle de, geçiş döneminde, çeşitli büyüklüklerde paket arıtma, vb. sistemlerin kurulumu ve kullanımı acilen yasalar ile zorunlu tutulmalı ve denetlenmelidir.

Bu tür sistemlerin kullanımının yaygınlaşması için devlet teşvik vermelidir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu günlerde de lağım sularının kötü kokulara neden olduğu, bölgede yaşayan halkın sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir. Sahilleri, denizi için gelen turistler, ev alan ve dönemsel veya sürekli bu bölgede yaşayan insanlar için altyapı sorunlarının ivedilikle kapsamlı bir şekilde çözülmesi kaçınılmazdır.

“Bir imar planının acilen devreye girmesi gerekiyor”

Hatırlatmak isteriz ki, genel kanının ötesinde iyi bir imar planı ve altyapı sadece yol, yağmur suyu drenajı, atık su yönetimi, temiz su ve elektrik planlaması gibi sistemleri değil, park yerleri, yeşil alanları, oyun parkları, okul, kreş, yaşlı bakım evleri, hastane, sağlık merkezleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarını da kapsamaktadır.

Bu da, özellikle dünyanın birçok yerinden ailelerin yaşadığı bölgemizde bireylerin iletişim, ulaşım, okul, ibadet gibi ihtiyaçlarının sağlanması adına bilimsel bir imar planının daha da önemli bir hale gelmesine sebep olmaktadır.

Özetle, iyi detaylandırılmış, bölge halkı ve genelde de tüm toplum yararına, gelişimi destekleyen bir imar planının acilen devreye girmesi gerekmektedir. TDP olarak, üstünde uzun zamandır çalışılan, fakat ne yazık ki yasal olmayan bir içerik ve şekilde uygulamaya konulan ve bu sebep ile de ara emri ile durdurulan Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele imar planının tekrardan doğru zeminde tartışılmaya başlanması ve acilen sonlandırılıp çok geç olmadan uygulamaya konması gerektiğini bir kez daha kamuoyu bilgisine getirmek isteriz”