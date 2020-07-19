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Prof Görür: Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor

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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor” ifadesini kullandı.
Prof Görür: Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor

Yaptığı bilimsel tespit ve yazdığı çalışmalarla ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Sözcü’den Ömrüm Kara Tunçbaş’ın sorularını yanıtladı.

Herkes gibi kendisinin de depremden korktuğunu söyleyen Görür, “99 depremlerini yaşarken Etiler’de İTÜ lojmanındaydım. Deprem olduğunda uyandık. Çocuklarım küçük daha. Tabii korktular, bağırdılar. İlk yaptığım onları alıp evde hayat boşluğu olarak belirlediğim masanın kenarına götürmek oldu, çömeldik. İçinde bulunduğun binaya güvenmiyorsan ve bir de sevdiklerin varsa korkmamak mümkün değil, nihayetinde insansın” dedi.

Görür şöyle devam etti: “Kaliforniya’da yer bilimci arkadaşlarımız vardı. Bir arkadaşımızın hanımı sohbet esnasında ‘Deprem olduğu zaman korkmuyoruz. Biliyorum ki evden sağ çıkacağım, çocuklarım okuldan sağ gelecek’ dedi. Bu güven duygusu çok önemli. Düşünün 7 büyüklüğünde depremler oluyor orada bir kişi tesadüfen yaşamını yitiriyor veya yitirmiyor. E biz 100 binleri konuşuyoruz. Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara Depremi ‘Geliyorum’ diye bağırıyor.”

Dünyaya bilimle bakan toplumlar, depreme önlem almış

Depremin dünyanın doğası, düzeni olduğunu söyleyen Görür, “Eğer depremler olmasaydı dünya yaşanmayan bir gezegen olurdu ay gibi. Dünyaya bilimle bakan toplumlar, depremi kavrar kavramaz önlem almışlar. Bugün Japonya, Hollanda gibi ülkelerden bahsediyorum” diye konuştu. 

Görür, önlem almanın zor olmadığını ama Türkiye’nin toplum olarak her şeyi afete dönüştürdüğünü söyleyerek “Bağdat Caddesi’ni deprem adı altında en güvensiz yere dönüştürdük. 2-3 katlı bahçeli evler gitti, dar düdük binalar geldi. Cadde tünele döndü. Şimdi git gezemiyorsun, iki arabayla bi sokağından geçemiyorsun” ifadelerini kullandı.

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