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Prolig maçına scoreboard engeli

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Prolig maçına scoreboard engeli
Prolig maçına scoreboard engeli

Basketbol Erkekler Prolig 7.hafta açılış maçına bozulan scorboard damga vurdu.

İskele Spor Salonu’nda oynanması gereken Ceasar Larnaka Gençler Birliği- Avrupa Liderlik Üniversitesi maçı, scoreboard’un karşılaşmada beşinci dakikaya girilirken bozulması nedeniyle hakemler tarafından tatil edildi.

Gençler Birliği’nin 6-5 önde olduğu maçın ne zaman oynanacağı Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Prolig’de bu akşam yenilgisiz lider Koopspor, Girne Amerikan Üniversitesi’ni konuk edecek. Maç, Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda saat 19.30’da oynanacak.

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