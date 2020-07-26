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Protez yüzle yaşlı kılığına girdi, 100 bin dolar çaldı

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ABD'de bir adam protez yüz maskesi takarak kumarhanelerdeki gişelerden 100 bin dolar para çaldı. Dolandırıcı, son işinde 20 bin dolar çalmak isterken yakanlandı.
Protez yüzle yaşlı kılığına girdi, 100 bin dolar çaldı

ABD'de bir adam protez yüz maskesi takarak kumarhanelerdeki gişelerden 100 bin dolar para çaldı. Dolandırıcı, son işinde 20 bin dolar çalmak isterken yakanlandı.

ABD'nin Michigan ve Kansas eyaletlerindeki kumarhanelere giden John Colletti adındaki bir adam yüz protezi kullandı.

NTV'nin aktardığı göre; FBI'dan yapılan açıklamaya göre başkalarına ait bilgileri ele geçiren Colletti, sahte yüz maskesi yaptı. 

Yaklaşık 10 kişinin bilgilerini ele geçiren dolandırıcı gişelere giderek sahte sürücü belgelerini gösteriyordu. Kumarhanelerden bu yolla para çeken adamın 100 bin dolara yakın para çektiği belirtildi.

Gerçek yaşı 35 olan John Colletti, tek seferde 30 bin dolara kadar para çekti.

Colletti'nin hasır şapka ve gözlük takıp yaşlı adam imajını güçlendirmek için kumarhane içerisinde engelli scooter'ı kullandığı belirtildi.

Colletti son olarak Kansas'taki bir kumarhaneden 20 bin dolar para çekmeye çalışırken yakalandı. Görevlilerin sorularından kaçan Colletti tuvalete gidip yeniden kılık değiştirdi ancak kaçamadı.

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