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SON DAKİKAİsrail-Filistin savaşı: Lübnan, 56 yıl sonra ilk kez İsrail'e topçu ateşi açtı!

Putin, Gazze ablukasını "Leningrad kuşatması"na benzetti: Sivil halkı da düşünmemiz gerek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin her iki taraftaki tüm acılara rağmen sivil halkın düşünülmesi gerektiğini söyledi.
Putin, Gazze ablukasını "Leningrad kuşatması"na benzetti: Sivil halkı da düşünmemiz gerek

Putin, Kırgızistan’da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA'nın aktardığına göre İsrail-Filistin savaşına yönelik Putin, “İsrail tarihte görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya. Sadece ölçek olarak değil, yapılma şekliyle, sertliğiyle de” ifadelerini kullandı.

Her şeyin adının doğru konulması gerektiğine işaret eden Putin, “İsrail buna geniş çaplı ve oldukça acımasız yöntemlerle karşılık veriyor. Elbette olayların mantığını anlıyoruz, ama her iki taraftaki tüm acılara rağmen sivil halkı da düşünmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Gazze ablukasına "Leningrad kuşatması" benzetmesi

ABD’de artık duruma yönelik değerlendirmeler olduğunu söyleyen Putin, “Olayların gelişimi için İkinci Dünya Savaşı sırasında Leningrad'ın kuşatılması sırasında olduğu gibi, Gazze Şeridi'ne ilişkin olarak aynı türden askeri ve askeri olmayan önlemlerin alınabileceği fikri de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler ortaya çıkıyor. Ancak bunun neyle bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Ve bence bu kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Putin, diğer yandan İsrail'in güvenliğini sağlama ve bu güvenliği garanti etme hakkına da sahip olduğunu belirterek, bu durumdan çıkış yolunun bulunması gerektiğini ifade etti. Putin, bunun arabuluculuk çabaları sonucunda başarılabileceğini dile getirdi.

"Ermenistan BDT’den ayrılmıyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın BDT zirvesine katılmaması üzerine “Ermenistan BDT’den ayrılacak mı?” şeklinde bir soruyu yanıtlayan Putin, “Paşinyan beni aradı ve bazı konuların yanı sıra bugünkü zirveyle ilgili konuştuk. Oldukça anlaşılır olduğunu düşündüğüm durumlar var. Bunu Paşinyan’a sormak daha iyi olur. Ama anladığım kadarıyla Ermenistan BDT'den ayrılmıyor” dedi.

Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü’ne ilişkin de Putin, “Barış gücümüz resmi olarak Kasım 2025’e kadar orada ancak elbette ortaklarımızla görüşüyoruz. Yakın gelecekte neyi, nasıl yapacağımız konusunu belirlemek ve karar vermek zorunda kalacağız. Buna müzakereler sırasında karar vereceğiz.” diye konuştu.

Putin, Paşinyan ile temas halinde olduğunu ve ileriki dönemlerde karşılıklı ziyaretlerin de gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Balticconnector’da yaşanan sorun

Avrupa’da, Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector doğal gaz boru hattında meydana gelen hasar sonrası sabotaj ihtimalinin dile getirilmesini değerlendiren Putin, “Böyle bir hattın varlığından bile haberim yoktu. Gazprom, bu hattın bizim Kuzey Akım boru hatları kadar iyi korunmadığını bildirdi” dedi.

Hattın teknolojik bir sorun veya deprem gibi nedenlerden ötürü de hasar görmüş olabileceğini anlatan Putin, “Açıkçası bilmiyorum, araştırsınlar. Zaten bizim hiçbir soruşturmaya katılmamıza izin vermiyorlar” diye konuştu.

Putin, Avrupalı bazı yetkililerin hatta yaşanan hasar nedeniyle Rusya’yı suçlamasına da tepki göstererek, söz konusu iddiaların Kuzey Akım hatlarına yönelik “Batılı ülkelerin yaptığı terör saldırılarından” dikkati başka yere çekme için ortaya atıldığını iddia etti.

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