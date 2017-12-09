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Putin pazartesi günü Ankara'ya gidiyor

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Putin pazartesi günü Ankara'ya gidiyor
Gündemde Kudüs, Suriye ve enerji konuları var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık Pazartesi günü Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Gündemde Kudüs, Suriye ve enerji konuları var.

Cumhurbaşkanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya bir günlük bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geleceğinin belirtildiği açıklamada, "Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs’e taşınacağını açıklamasının ardından bu karara karşı çıkan Erdoğan ile Putin perşembe akşamı telefonda konuşmuş, iki liderin Ortadoğu'da gerginliğin tırmandırılmaması konusunda hemfikir kaldıkları açıklanmıştı.

Enerji görüşülecek konular arasında

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin'in ziyareti onaylanırken, görüşmelerde “ikili işbirliği ile her şeyden öte enerji alanındaki ortak projelerin tartışılacağı” bildirildi.

Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı olan Türk Akımı ile Mersin’de yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye ile Rusya’nın ortak enerji projeleri arasında yer alıyor.

Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin aynı zamanda Ortadoğu'daki mevcut durum ile Suriye savaşına bir çözüm bulunması dahil önemli uluslararası konuları konuşacakları bildirildi.

Rusya Suriye'deki iç savaşın başından beri Şam rejiminin yanında oldu. Türkiye ise iç savaş boyunca Şam karşıtı ve uzun süre Esad'ın devrilmesi yönüne bir politika yürüttü.

En son 22 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katıldığı ve Suriye konusunun ele alındığı üçlü zirvede bir araya gelen Erdoğan ve Putin, bu sene içerisinde altı kez yüz yüze görüştüler. Pazartesi günkü görüşmenin iki liderin yedinci görüşmesi olması bekleniyor.

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