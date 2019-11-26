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“Rakıseverler, Mey|Diageo’nun kurumsal sponsor olduğu rakı gastronomisi etkinliğinde buluştu”

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“Rakıseverler, Mey|Diageo’nun kurumsal sponsor olduğu rakı gastronomisi etkinliğinde buluştu”
“Rakıseverler, Mey|Diageo’nun kurumsal sponsor olduğu rakı gastronomisi etkinliğinde buluştu”

Türkiye’de alkollü içki sektörüne yön veren Mey|Diageo, geniş ürün portföyünde yer alan Yeni Rakı markaları ve her biri yüzde 100 yaş üzüm rakısı olan Tekirdağ Rakısı markaları için, geçtiğimiz günlerde Gönyeli’de Ömerli Meyhane’de ‘‘Rakı Tadım Gecesi’’ düzenledi. 

Alkollü içki uzmanı Mehmet Başkaya’nın tadına doyulmaz sohbetiyle başlayan gecede katılımcılar, zengin rakı çeşitlerini deneme fırsatını yakalarken rakı tadım tekniklerini de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

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