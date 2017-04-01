Ralli bugün başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, KKTC 2017 Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, Mustafa Cabacaba Anı Rallisi bugün başlıyor

KKTOK’nin organize ettiği 2017 Ralli Şampiyonası, 1-2 Nisan 2017 tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak ralli ile başlıyor. İki günlük bir program ile organize edilen rallide ekipler bugün 15.30’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünden start alacaklar. Toplamı 54 kilometre olan 8 etabın ardından yarın 17.00’de yine Lefkoşa Türk Belediyesi önünde finiş ve ödül töreni yapılacak. Kayıt işlemlerinin tamamlandığı rallide 13 ekip mücadele edecek.

Rallinin basın toplantısı geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde yapıldı. Toplantıya, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, Şeker Sigorta Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci, Şeker Sigorta Kıbrıs Genel Müdürü Salahi Karahasan ve Mustafa Cabacaba ailesi adına Dalman Yücel katıldı. 2017 sezonunda KKTOK’nin organize edeceği Ralli ve Tırmanma Şampiyonalarının isim hakkını Şeker Sigorta Kıbrıs’ın aldığının duyurusunun yapıldığı toplantıda Kişmir destek olanlara teşekkürlerini iletti.

Kişmir: Daha güzel organizasyonlara imza atacağız

Kişmir: “Şeker Sigorta’nın Motorsporlarına göstermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz ve 2017’de daha güzel organizasyonlara imza atmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sezonun ilk rallisi olan Mustafa Cabacaba Anı Rallisi’ne katkı koyan Mustafa Cabacaba ailesine, Motul’e, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, Değirmenlik Belediyesi’ne, Spor Dairesi’ne, Workteam’e ve yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” dedi. Ralliyi takip edecek seyircilere de duyurularda bulunan Kişmir, güvenlik görevlilerinin uyarılarına uyulmasını ve parkur içerisinde kesinlikle araçları ile ilerlememeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca ekinlerin boy verdiği döneminde olmasından dolayı dikkatli olunmasını, ekinlere zarar verilmemesini rica etti.

Birinci: destek olmaktan mutluyuz

Şeker Sigorta Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci, Motorsporlarına katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını belirttiği toplantıda kurum başkanı Tigin Kişmir’in projelerini dinlendiklerinde yönetim kurulu olarak destek olma kararı aldıklarını söyledi. Birinci: “Otomobil sporlarının yapmış olduğumuz iş ile alakalı bir spor olduğu düşüncesi ile destek kararı aldık. Bunun yanında ülkemize uygulanan spor ambargolarını bir nebze aşmak, gençliğimize veya spor yapmak isteyen herekese bazı katkılar sağlamak tüm işletmelerin görevidir diye düşünüyorum. Yapmış olduğumuz bu sponsorluk antlaşması umarım özel sektörün bir çok işletmelerine örnek olur.” dedi

13 Ekibin mücadele edeceği yarış Dumlupınar Etabı ile başlıyor

Sezonun ilk rallisinde çekişmeli bir yarış seyircileri bekliyor olacak 13 Ekibin mücadele edeceği ralli bugün iki kez ard arda geçilecek Dumlupınar etabı ile başlıyor. 16.20’de ilk aracın startı ile başlayacak rallide ilk gün servisin ardından tamamlanacak. Heyecan yarın kaldığı yerden devam edecek. Sırasıyla 09.45’de Hamitköy ve 10:30’da Kanlıköy etapları geçildikten sonra aynı kısım 12.15 ile 13.00’da tekrar geçilecek. Rallinin son etabı ise iki kez art arda geçilecek olan Balıkesir etabı olacak. Balıkesir etabı 15.05 ve 15.35’de geçilecek. Ralli, 17.00’de son bulacak ve Lefkoşa Türk Belediyesi önünde ödül töreni yapılacak.

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