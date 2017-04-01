 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Ralli bugün başlıyor

» »
Ralli bugün başlıyor
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, KKTC 2017 Şeker Sigorta Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı, Mustafa Cabacaba Anı Rallisi bugün başlıyor

KKTOK’nin organize ettiği 2017 Ralli Şampiyonası, 1-2 Nisan 2017 tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak ralli ile başlıyor. İki günlük bir program ile organize edilen rallide ekipler bugün 15.30’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünden start alacaklar. Toplamı 54 kilometre olan 8 etabın ardından yarın 17.00’de yine Lefkoşa Türk Belediyesi önünde finiş ve ödül töreni yapılacak. Kayıt işlemlerinin tamamlandığı rallide 13 ekip mücadele edecek.

 

Rallinin basın toplantısı geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde yapıldı. Toplantıya, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler, Şeker Sigorta Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci, Şeker Sigorta Kıbrıs Genel Müdürü Salahi Karahasan ve Mustafa Cabacaba ailesi adına Dalman Yücel katıldı. 2017 sezonunda KKTOK’nin organize edeceği Ralli ve Tırmanma Şampiyonalarının isim hakkını Şeker Sigorta Kıbrıs’ın aldığının duyurusunun yapıldığı toplantıda Kişmir destek olanlara teşekkürlerini iletti.

 

Kişmir: Daha güzel organizasyonlara imza atacağız

Kişmir: “Şeker Sigorta’nın Motorsporlarına göstermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz ve 2017’de daha güzel organizasyonlara imza atmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sezonun ilk rallisi olan Mustafa Cabacaba Anı Rallisi’ne katkı koyan Mustafa Cabacaba ailesine, Motul’e, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, Değirmenlik Belediyesi’ne, Spor Dairesi’ne, Workteam’e ve yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” dedi. Ralliyi takip edecek seyircilere de duyurularda bulunan Kişmir, güvenlik görevlilerinin uyarılarına uyulmasını ve parkur içerisinde kesinlikle araçları ile ilerlememeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca ekinlerin boy verdiği döneminde olmasından dolayı dikkatli olunmasını, ekinlere zarar verilmemesini rica etti.

 

Birinci: destek olmaktan mutluyuz

Şeker Sigorta Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci, Motorsporlarına katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını belirttiği toplantıda kurum başkanı Tigin Kişmir’in projelerini dinlendiklerinde yönetim kurulu olarak destek olma kararı aldıklarını söyledi. Birinci: “Otomobil sporlarının yapmış olduğumuz iş ile alakalı bir spor olduğu düşüncesi ile destek kararı aldık. Bunun yanında ülkemize uygulanan spor ambargolarını bir nebze aşmak, gençliğimize veya spor yapmak isteyen herekese bazı katkılar sağlamak tüm işletmelerin görevidir diye düşünüyorum. Yapmış olduğumuz bu sponsorluk antlaşması umarım özel sektörün bir çok işletmelerine örnek olur.” dedi

 

13 Ekibin mücadele edeceği yarış Dumlupınar Etabı ile başlıyor

Sezonun ilk rallisinde çekişmeli bir yarış seyircileri bekliyor olacak  13 Ekibin mücadele edeceği ralli bugün iki kez ard arda  geçilecek Dumlupınar etabı ile başlıyor. 16.20’de ilk aracın startı ile başlayacak rallide ilk gün servisin ardından tamamlanacak. Heyecan yarın kaldığı yerden devam edecek. Sırasıyla 09.45’de Hamitköy ve 10:30’da Kanlıköy etapları geçildikten sonra aynı kısım 12.15 ile 13.00’da tekrar geçilecek. Rallinin son etabı ise iki kez art arda geçilecek olan Balıkesir etabı olacak. Balıkesir etabı 15.05 ve 15.35’de geçilecek. Ralli, 17.00’de son bulacak ve Lefkoşa Türk Belediyesi önünde ödül töreni yapılacak.

 

Kayıt Listesi:

 

#

TAKIM

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

1

1

MRB Racing Team

Rauf Denktaş

Derviş Savarona

Ford Fiesta S2000

2

2

2

YILDIZ Rally Team

Ömer Yıldız

Hasan Uzun

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

3

3

MRB Racing Team

Mehmet Yücel

Akan Keskiner

Ford Fiesta S2000

2

4

4

KLAS Rally Team

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Hyundai Accent WRC

1

5

5

 

Ertuğ Kutay

Ahmet Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

6

6

 

Bora Manyera

Cem Çerkez

Ford Fiesta R5

2

7

7

NETHOUSE Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

8

8

DENNER Rally Team

Deniz Denner

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

9

9

NETHOUSE Rally Team

Murat Aşık

Emre Batunlu

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

10

10

YILDIZ Rally Team

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

11

11

 

Özgür Turan

Musatafa Zaim

Fiat Palio

4

12

12

 

İbrahim Yolcu Argün

Enver Alibaba

Suzuki Swift

4

13

14

 

Deniz Fahri

Barış Kalfaoğlu

Ford Fiesta R2

4

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 2 özel etap daha organizasyona dahil edildi!16 Mart 2017 Perşembe 15:44
  • Yüzücüler rekora kulaç attı13 Mart 2017 Pazartesi 12:15
  • Taekwondocular yarıştı13 Mart 2017 Pazartesi 12:15
  • Satranç liglerinin ikinci devresi başlıyor09 Mart 2017 Perşembe 11:30
  • Veleddin Hüdan anısına düzenlenenm Alagadi Off Road Yarışması bugün05 Mart 2017 Pazar 09:32
  • Ralli ve Tırmanma’da tarihler belirlendi02 Mart 2017 Perşembe 12:14
  • 3. Zaferine ulaştı tüm ödülleri topladı19 Şubat 2017 Pazar 18:10
  • Dünya bisikletçileri Kuzey Kıbrıs'ta14 Şubat 2017 Salı 10:36
  • İlk hamle Mustafa Başman’dan09 Şubat 2017 Perşembe 11:22
  • Fenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...07 Şubat 2017 Salı 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti