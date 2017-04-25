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Rally Antiphellos, Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılıyor

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Rally Antiphellos, Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılıyor
Üç yarıştan oluşan Akdeniz Kupası Off Road şampiyonası’nın ilk ayağı, Antalya’nın Kaş ilçesinde 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılıyor. Yarışa 7 ekibimiz katılıyor

Kyrenia Off Road Derneği ile Türkiye’de faaliyet gösteren TransAnatolia ekibinin geçtiğimiz sene aldığı karar doğrultusunda oluşturulan 3 yarışlık Akdeniz Kupası’nın ilk ayağı, Rally Antiphellos, Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılıyor.

Geçtiğimiz sene Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapılan BajaAnatolia 2016 yarışına katılan ve yarış sonunda aldıkları derece ile iki yarışlık Akdeniz Kupası’nı kazanan Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi’nin yanısıra; Zühtü Cumalıgil-Mehmet Karzaoğlu, Cem Aytaç-İrfan Topcu, Göksel Macila-Doğu Gürsesler, Serkan Bolçocuk-Ramadan Kıral, Hilmi Çelebioğlu-Hüsral Çakırlar ve Musa Ersoy-Kader Hacıabitoğu ekipleri yarışa katılmak üzere bu akşam ülkemizden ayrılıyor.

4 günlük Rally Antiphellos Off Road yarışı, sabit kamp çevresindeki, toplamı 360 kilometre olan 8 etabın yol notlarıyla geçilmesi formatıyla yapılacak. Ralli ve Raid olmak üzere iki ana kategori üzerinden yapılacak yarışta ekiplerimiz Ralli kategorisinde mücadele edecek. 30 Nisan 2017 Pazar günü 16.00’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

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