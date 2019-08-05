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Rapor: Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, normalin 2°C üzerindeydi

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Avrupa Birliği’nin yeryüzü gözlem programı Kopernik’in verilerine göre, Haziran 2019 Avrupa tarihinin en sıcak haziran olarak kayıtlara geçti. Kıta genelinde, haziran ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin 2°C üzerinde ölçüldü.
Rapor: Avrupa tarihin en sıcak haziranını yaşadı, normalin 2°C üzerindeydi

Kopernik Programı tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye dahil kıtanın tamamında Haziran 2019’da, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşandı. Aşırı sıcağın yanı sıra kıtanın birçok yerinde aşırı hava olayları görüldü ve bu iklim afetlerinde hasarlar ortaya çıktı.

Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve daha birçok yerde görülen orman yangınları büyük ölçekli yeşil alanların yok olmasına neden oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yangınların beklenmedik olduğunu açıkladı.

İklimhaber.org’un derlediği verilere göre Türkiye ve Avrupa genelinde aşırı hava sıcaklıklarının bilançosu şöyle:

Orman Yangınları:

Haziran ayında Türkiye’nin dört bir yanından orman yangını haberleri geldi. İzmir, İstanbul, Bilecik, Balıkesir, Bursa, Antalya, Muğla, Hatay, Elazığ, Manisa’da ve başka birçok yerde onlarca orman yangını yaşandı.

Seller

Haziran ayında seller de, Türkiye’nin birçok yerinde özellikle neden olduğu can kayıpları ile gündeme geldi. Haziran ayındaki ilk çarpıcı sel felaketi Ankara’da yaşandı. 9 Haziran’daki selde üç kişi yaşamını yitirdi. Kentte sokaklar göle döndü, hayat durdu.

18 Haziran’da ise Trabzon’da yaşanan aşırı hava olayları sekiz kişinin can kaybına neden oldu. Kayıp iki kişi için arama çalışmaları haftalarca devam etti, okullar yıkıldı, yaşam durdu.

Aşırı yağmurlar, aynı günlerde Ağrı ve Bartın’da da can aldı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde aşırı hava olayları ikisi çocuk dört kişinin ölümüne sebep oldu. Bartın’da bir kişi selde kayboldu.

Trabzon’un Araklı ilçesiyle aynı gün (18 Haziran 2019) Mersin’de de sel ve yıldırım hayatı olumsuz etkiledi. Mersin üç ilçesindeki aşırı yağışlar, hayvanları telef etti, Mut ilçesinde bir hafta boyunca sel yüzünden zorunlu su kesintisi yaşandı. İki gün sonra Tarsus ilçesinde de sel yaşandı.

Serinlemek için suya girip boğuldular

CHP tarafından yayınlanan rapora göre, yılın ilk altı ayında 70’i çocuk 160 kişi boğulma sonucu hayatını kaybetti. Fakat 160 ölümün 100’ü mayıs ve haziran aylarında yaşandı. Rapora göre mayıs-eylül döneminde her gün yaklaşık iki kişi boğularak hayatını kaybediyor.

Avrupa’da ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtı

Haziran ayındaki aşırı sıcaklıklar, Avrupa’da hem can kayıplarına hem de ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtı:

Belçika:

Aşırı sıcaktan dolayı Belçika’da tren seferleri durdu. Otoriteler tarafınan aşırı sıcaklıkların hava kirliliği oranlarını artırdığına dair uyarı yapıldı. Kızılhaç, evsizlere su dağıtmak zorunda kaldı.

Fransa:

Başkent Paris’te aşırı sıcaktan dolayı ‘kırmızı alarm’verildi, itfaiye olası yangınlara karşı halkı uyardı. Serinlemek için havuza giren dört çocuk boğularak öldü. Paris ve çevresinde okullar tatil edildi.

İtalya:

Aşırı sıcak nedeniyle 19 kentte önemli risk anlamına gelen ‘turuncu alarm’ verildi. Lombardiya, Veneto ve Marche’da üç kişi hayatını kaybetti.

İspanya:

12 özerk yönetiminde de ‘turuncu alarm’ verildi. 17 ve 93 yaşlarında iki kişi sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya:

Sıcaklıklardan dolayı trenler iptal edildi. Avrupa’daki en önemli ticaret rotalarından Ren nehrinde su seviyesi önemli düşüş yaşadı, ulaşım sekteye uğradı.

Norveç:

Kuzey Norveç’te 200’den fazla ren geyiği, aşırı sıcaklıklar ve yeterli besin bulamamaktan dolayı ölü bulundu.

Polonya:

Haziran 2019’un ikinci yarısında ülkenin tamamında kuraklık görüldü. Yeterli havalandırma sistemi olmayan hastaneler ilaçları soğutmakta sıkıntı yaşadı.

Britanya:

Aşırı sıcaklıklar uçuşların aksamasına ve hatta iptal edilmesine neden oldu.

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