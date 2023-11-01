Rektör ve sorumluya 4’er gün daha tutuklu

Çok sayıda öğrencinin kayıt parasını çalmakla suçlanan Mağusa’daki Ada Kent Üniversitesi’nin 38 yaşındaki Rektörü Oytun Sözüdoğru ve öğrenci işleri çalışanına 4’er gün daha tutukluluk verildi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Giresunlu iş insanı Talip Emiroğlu‘nun sahibi olduğu Mağusa’daki Ada Kent Üniversitesi’nin henüz 38 yaşında olan Rektörü Oytun Sözüdoğru, geçtiğimiz Cuma günü “öğrenci harçlarını çalmak” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sözüdoğru, 29 yaşındaki öğrenci işleri çalışanı Z.Ö ile birlikte, 6 öğrencinin okula yatırdığı 21 bin doları çalmakla suçlanıyor. Zanlılar dün sabah tekrar mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların, 2022-2023 yılı öğretim ücreti karşılığında 6 öğrenciden temin ettiği toplam 21,000 ABD Doları parayı, üniversite muhasebesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını belirtti.

Polis, suçunu itiraf eden O.S.(E-38)’nin, 40 öğrenciden harç aldıklarını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Tanık polis, yaptığı soruşturmada zanlıların 24 öğrenciden 93500 dolar, 2370 Euro ve 130000 TL aldığının saptandığını belirtti ve mahkemeden süre istedi.

Yargıç Aysu Alakan, talebi onayladı ve zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Olay, bir öğrencinin indirim dilekçesinin mütevelli heyet toplantısında görüşülmesiyle ortaya çıkmıştı.

Söz konusu öğrencinin okula herhangi bir ödeme yapmadığının görülmesi üzerine, konu polise yansıtılmıştı.