‘Roboski katliamı cezasızlıkla ödüllendirildi’

İHD Ankara, Roboski Katliamı’nın 97’nci ayında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Nuray Çevirmen, katliamın faillerinin cezasızlıkla ödüllendirildiğini belirterek itiraz haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi

Roboski İçin Adalet Girişimi, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 yılında TSK savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda 19’u çocuk 34 sivilin yaşamını yitirdiği katliamın 97’nci ayında açıklama yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde yapılan açıklamayı, İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen okudu.

Türkiye’de yaşanan birçok katliamda adaletin sağlanmadığını belirten Çevirmen,“Roboski katliamı cezasızlık ile ödüllendirilmiştir. Ölenler geri gelmeyecek elbette ama yargılamalar yapılabilseydi, sorumlular yargı önüne çıkıp cezalandırılabilseydi, ailelerin ve adalet arayan kesimlerin inancı kaybolmayacaktır” dedi.

‘İtiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız’

“Roboski’ye adalet gelmeden Türkiye’ye adalet gelmeyecektir” diyen Çevirmen, “Başta Roboski olmak üzere tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı, hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın aslı; devlet, cezasızlık, savaş ve adaletin olmayışıdır” ifadesinde bulundu.