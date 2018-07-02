  • BIST 97.221
  • Altın 185,092
  • Dolar 4,6186
  • Euro 5,3713
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Robotlar 2050 Dünya Kupası Şampiyonu İle Dostluk Maçı Yapacaklar.

» »
Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit; “Yakın Doğu Üniversitesi'nin Ülkemize Getirdiği RoboCup 2018 Dünya Şampiyonluğunu Takdir Ediyorum"
Robotlar 2050 Dünya Kupası Şampiyonu İle Dostluk Maçı Yapacaklar.

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'i makamında ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'e, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının başarıya giden yolunu anlattı. Ziyarette, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi.

Bakan Cemal Özyiğit; “İleri Vizyon Sahibi Yakın Doğu Üniversitesi'nin Ülkemize Getirdiği Dünya Şampiyonluğunu Takdir Ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ekibinin ülkemize getirdiği dünya şampiyonluğunun gurur verici olduğunu vurgulayarak ekibi ve Yakın Doğu Üniversitesini tebrik etti.

Robot Futbol takımına bu imkanları tanıyan ileri vizyon sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ailesini takdir ettiğinin de altını çizen Bakan Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kendi adına teşekkürlerini sunarak, bir antrenman gününde yerinde ziyaret ederek robotların sahadaki performanslarını görmek istediğini belirtti.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Dünya Şampiyonluğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Armağan Olsun…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Kanada’da yapılan Dünya Robot Futbol şampiyonasında hiç gol yemeden namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de mutluyuz. Üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olan robotik çalışmalarımızda her yeni gün bu alanda geleceğin inşasına yönelik yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel nokta robotlardan oluşan takımımızın göstermiş olduğu başarının diğer takımlara karşı göstermiş olduğu skorer üstünlükten ziyade teknoloji alanında ortaya koyduğumuz vizyonel çalışmaların uluslararası alanda gelmiş olduğu seviyenin tescili niteliğinde olmasıdır.

Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız bizim teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Futbolcu Robotlar ve Yapay Zekaları Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Laboratuarlarında Geliştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç’da, Robot Futbol Takımı hakkında Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e teknik açıklamalarda bulunarak, 8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının % 100 Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuarlarında ekip arkadaşları tarafında tasarlanarak üretildiğini belirtti. Aytaç, her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotların, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetildiklerini, elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zekanın sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı ürettiklerini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Muhammed Ali ölümünün 2. yıl dönümünde anılıyor03 Haziran 2018 Pazar 12:53
  • 2.günün galibi Yağız Avcı-Onur Vatansever03 Haziran 2018 Pazar 12:50
  • Romanya’da Yiğitcan rüzgarı03 Haziran 2018 Pazar 12:47
  • Afyonkarahisar artık bir spor kenti01 Haziran 2018 Cuma 13:28
  • 'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'01 Haziran 2018 Cuma 13:26
  • Eğitim planlaması yaptılar01 Haziran 2018 Cuma 13:14
  • Omaç Başat Kıbrıs ve spor aşığı bir insandı01 Haziran 2018 Cuma 13:12
  • Değirmencioğlu, Demirel’i kabul etti01 Haziran 2018 Cuma 13:11
  • DAÜ çifte şampiyon05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:06
  • LAÜ, uzatmalarda kazandı (77-74)18 Nisan 2018 Çarşamba 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti