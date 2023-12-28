RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayımlandığı FOX TV'ye 'toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık' gerekçesiyle ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kızıl Goncalar dizisinin yayımlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık" gerekçesiyle verildiği açıklandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin geçen hafta Kurul'un diziye ilişkin şikayetleri incelediğini duyurmuştu. Üst Kurul, FOX TV'ye ceza verilmesi kararını oy çokluğuyla aldı.

Üst Kurul'un Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından seçilen üyelerinden İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün tarikat ve cemaatlere boyun eğdiğini söyledi.

Taşcı, "Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine 'toplumun milli ve manevi değerlerine' aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" dedi.

Yapımcılığını GOLD Film’in üstlendiği dizi, seküler Atatürkçü bir hekim olan Levent ile bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in hayatlarının kesişmesini konu alıyor.

Dizinin başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz var.

Özgü Namal'ın canlandırdığı karakter Meryem, kızı Zeynep'in tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilmek istendiğini öğrenince bunun önüne geçmek için mücadele etmeye başlıyor.

Dizi, tarikat sahneleriyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Tarikata mensup çocukların küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve Kuran Kursu'nda şiddet gibi dizinin ilk bölümündeki pek çok sahne tartışma yaratmıştı.

Mil Diyanet Sen dizinin yasaklanmasını istemiş, İsmailağa Cemaati dizinin yayından kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yapmıştı.

Halen FOX TV'de 2 bölümü yayımlanan dizinin İstanbul Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlenmişti.

Dizinin Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kararıyla iptal edilmişti.