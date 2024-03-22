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Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlere iki yeni otobüs alıyor

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Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlere iki yeni otobüs alıyor
Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlere iki yeni otobüs alıyor

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun KKTC’de Dipkarpaz, Koruçam ve Karpaşa’da yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rum ve Maronitlere hizmet edilebilmesi için iki yeni otobüs satın alınmasını onayladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis’in dünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı konuyla ilgili açıklamaya yer verdi.

Habere göre, otobüsler, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlerin Güney Kıbrıs’taki hastanelere gidip gelmesiyle ilgili ihtiyaçlarının yanı sıra mevcut ve olası ihtiyaçları için kullanılacak. Otobüslerin, önümüzdeki 18-20 gün içerisinde sefere başlaması bekleniyor.

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