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Rum halkı Kıbrıs sorunu yüzünden Anastasiadis'ten memnun değil

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Rum halkı Kıbrıs sorunu yüzünden Anastasiadis'ten memnun değil
Rum tarafında gelecek yıl 28 Ocak’ta yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili ilk anketten, Rumların yüzde 60’ının mevcut başkan Nikos Anastasiadis’in icraatlarından memnun olmadığı ortaya çıktı.

Rum tarafında gelecek yıl 28 Ocak’ta yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili ilk anketten, Rumların yüzde 60’ının mevcut başkan Nikos Anastasiadis’in icraatlarından memnun olmadığı ortaya çıktı.

Ankette, seçimin iki tur olacağı, ancak ikinci turla ilgili bütün senaryolarda Anstasiadis’in ilk söz sahipliğini koruduğu sonucunu da gösterdi. Rum tarafında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde 21-27 Eylül’de bin 6 kişiye telefonla ulaşılarak yapılan anketin özet sonuçlarını Politis ve Haravgi gazeteleri yayınladı.

Habere göre anketten, Rum tarafında faaliyet gösteren Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Konstantinos Hristofidis’in başkanlık seçiminin ilk turuna katılması halinde mevcut başkan Nikos Anastasiadis ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u etkileyeceği ortaya çıktı.

Rektörün seçime katılmadığı varsayılan senaryoda, seçmenin yüzde 27’si Anastasiadis’i, yüzde 16’sı Papadopulos’u, yüzde 13’ü Stavros Malas’ı, yüzde 3’ü Yorgos Lillikas’ı, yüzde 1’i Mihalis Minas’ı destekleyecek.

İlk turda rektörün de aday olduğu senaryoda ise Anastasiadis yüzde 23, Papadopulos yüzde 14, Malas yüzde 12, rektör Hristofidis yüzde 9, Lillikas yüzde 2, Minas yüzde 1 oy alıyor.

İkinci turla ilgili bütün senaryolarda ise Anastasiadis, ilk söz sahipliğini koruduğu sonucuna varılan ankette, Anastaiadis’in en zorlu rakibinin DİKO Başkanı Papadopulos olduğu anlaşıldı. İkinci turda bu ikili yarışırsa Anastasiadis oyların yüzde 36’sını, Papadopulos da yüzde 25’ini alıyor.

Ankete katılanlara sorulan sorular arasında Nikos Anastasiadis’in icraatlarından memnuniyetleri de soruldu. Kıbrıs sorunundaki icraatlarıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 32’si “hiç”, yüzde 28’i “o kadar değil”, yüzde 26’sı “oldukça”, yüzde 7’si “çok” cevabını verdi, yüzde 7’si cevap vermek istemedi.

Anastasiadis’in iç konulardaki icraatlarından memnuniyet sorusuna katılımcıların çoğunun memnun olmadığı sonucu çıktı.

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