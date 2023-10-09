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Rum-Rus ilişkilerinde “ipler gerildi”

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Rus devlet gazetesi “Rossiyskayha Gazieta” gazetesinin Güney Kıbrıs’taki muhabiri Aleksander Gasiyuk’un tutuklanarak sınır dışı edilmesi
Rum-Rus ilişkilerinde “ipler gerildi”

Rus devlet gazetesi “Rossiyskayha Gazieta” gazetesinin Güney Kıbrıs’taki muhabiri Aleksander Gasiyuk’un tutuklanarak sınır dışı edilmesi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın buna öfkeyle tepki göstermesinin ardından Güney Kıbrıs-Rusya ilişkilerinin ani kötüleşmesine neden olduğu, taraflar arasında “ipin gerildiği” bildirildi.

Alithia “Kıbrıs-Rusya ilişkileri gergin” yorumuyla aktardığı haberinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) görevlilerinin Gasiyuk ve Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği mensubu bir kişiye, yaralanmalarıyla da sonuçlanan muamelesini “sert şekilde protesto ettiğini, izahat ve resmî özür beklediğini” hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı konuyla ilgili açıklamanın içeriğine yer verilen haberde Rum diplomatik kaynaklarının, Rus gazetecinin ulusal güvenlik gerekçesiyle sınır dışı edildiği, tutuklanması sırasında zor kullanılmadığı ancak tutuklamaya direndiği şeklindeki Rum tezini ortaya koyduğu belirtildi.

Rum makamlarının Rusya tarafına konuyu ilettiği ve meselenin en iyi şekilde halledilebilmesi için Rus makamlarıyla diplomatik düzeyde iletişimde olunduğu da hatırlatılan haberde Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti ulusal güvenliğini korumak ve çıkarlarını korumak için yetkili makamları tarafından alınan kararları uygulamak üzere gerekli önlemleri alır” dediği belirtildi.

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