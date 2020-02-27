Rus Televizyonu'ndan İdlib iddiası: Türk askeri uzmanlar füzelerle Rusya ve Suriye uçaklarını düşürmeye çalışıyor

Rusya Devlet Televizyonu Rossiya 24, Türk askeri uzmanların Suriye'nin İdlib eyaletinde omuzdan ateşlenen füzelerle Rusya ve Suriye uçaklarını düşürmeye çalıştığını iddia etti.
Rossiya 24'ün haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Suriye ve Rusya uçakları, ısrarla isyancıları durduruyor. Ancak İdlib semaları tehlikeli. İsyancılar ve Türk uzmanlar aktif şekilde portatif hava savunma sistemleri kullanıyor."
Haberde, Rusya ve Suriye uçaklarının bu nedenle karşı önlemler almaya zorlandığı belirtildi.
Reuters haber ajansı, Rossiya 24'ün haberinden hemen önce Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin yetkililerinin, Türk ordusunca desteklenen Suriyeli muhaliflerin İdlib'de Neyrab köyünü geri aldıklarını açıkladıklarını aktardı.
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