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Ruslar Türkiye biletlerine hücum etti

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Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi başta Türkiye'ye olmak üzere tek yönlü yurt dışı uçak biletlerinin çok kısa süre içerisinde tükenmesine yol açtı.
Ruslar Türkiye biletlerine hücum etti

Rusya'nın Ukrayna ordusunun son dönemdeki askeri başarılarının ardından kısmi seferberlik ilan etmesi Rusların başta Türkiye olmak üzere yurt dışı uçak biletlerine hücum etmesine yol açtı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı, 300 bin yedeğin askere çağrılmasını kapsayan kısmi seferberlik emrinin profesyonel askerlik deneyimi olanları kapsayacağını, askerliğini er olarak yapmış olanlar ile öğrencilerin kapsam dahilinde olmadığını bildirmişti. Ancak bu açıklama askerlik çağındaki gençlerin endişelerini gidermedi.

Uçaklarda yer kalmadı

Kısmi seferberlik ilanının duyurulmasının ardından çok kısa süre içinde başta Türkiye olmak üzere Rusya'dan uçulabilen ülkelere biletler hafta sonuna kadar tükendi.

Google Trends verileri, Rusya'nın en popüler uçak bileti satışı sitesi Aviasales üzerinden yapılan aramalarda gözle görülür bir artış olduğunu ortaya koydu.

Aviasales'ten yapılan açıklamaya göre Rusların vizesiz giriş yapabildiği Türkiye ve Ermenistan'a yoğun bir talep oldu. Açıklamada, Moskova'dan İstanbul ve Erivan'a direkt uçuşların çok kısa süre içerisinde satıldığı bildirildi. Aynı şekilde Gürcistan-Tiflis'e de uçak biletleri, aktarmalılar da dahil olmak üzere tükendi. Moskova'dan vizesiz seyahat edilebilen Dubai'ye ise tek yön biletlerin 300 bin rubleden itibaren satışının yapıldığı belirtildi. Bu meblağ yaklaşık 5 bin euroya karşılık geliyor. Rusya'da ortalama gelirin ise altı misli.

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde de Çarşamba'dan hafta sonuna kadar Moskova Vnukovo Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Antalya'ya uçuşların tamamen dolduğu görüldü.

Alman Basın Ajansı DPA'ya konuşan bir THY yetkilisi Perşembe ve Cuma günleri Rusya'dan gelen yolcu kapasitesini artırmak üzere ek seferler koyulacağını söyledi. Türk Hava Yolları yetkilisi, talebin bu hızda devam etmesi durumunda ek uçuşların seçenekler arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Moskova'dan İstanbul'a en ucuz uçak bileti 80 bin ruble civarında satılırken aynı güzergah için en pahalı bilet 173 bin rubleyi aştı.

Türk özel havayolu şirketi Pegasus'un Moskova'dan İstanbul ve diğer şehirlere biletleri de Cumartesi gününe kadar tamamen satıldı.

Türkiye, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte, Batı yaptırımlarına rağmen Rusların yurt dışına uçabileceği az sayıdaki destinasyondan biri.

Aralarında çok sayıda gazetecinin de bulunduğu çok sayıda Rusya vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Türkiye'ye kaçtı. Ruslar Türkiye ve Ermenistan'a vizesiz girebiliyor.

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