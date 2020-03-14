  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Rusya ile Çin, Ay'da ortak üs kurmayı planıyor

» »
Rusya ile Çin, Ay'da ortak üs kurmayı planıyor
Rusya ile Çin, Ay'da ortak üs kurmayı planıyor

Rusya ve Çin ikili çalışma grubu düzeyinde Ay’da üs kurmak için işbirliği imkanlarını araştırıyor.

Sputnik’e konuşan uzay ve roket endüstrisinden bir kaynak konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu işbirliği için ortak bir üs veya yan yana kurulacak üsler gibi çeşitli seçenekler tartışılıyor. Bu yaklaşımlar çerçevesinde entegrasyon derecesi devam eden görüşmeler sonucunda netlik kazanacak."

Konunun Rusya Bilimler Akademisi Konseyi’nin bir sonraki toplantısında tartışılmasının planlandığını belirten kaynak, her iki ülkenin önümüzdeki yıllarda Ay’a göndermeyi planladıkları iniş modüllerinin üssün temelini oluşturacağını kaydetti.

Daha önce, Rusya Federal Uzay ajansı (Roscosmos) ikili anlaşmalar çerçevesinde, Rus Luna-26 yörünge aracının gelecekte Ay’ın yüzeyine iniş yapacak Çin modülleri için yer belirleyeceğini duyurmuştu.

Ayrıca, varılan anlaşmalar çerçevesinde, Rusya ve Çin’in Luna-26 ve Chang'e-7 uzay araçlarına bilimsel ekipmanların kurulumunun yanı sıra, ortak uzay deneyleri yapma imkanlarını da değerlendirecekleri belirtilmişti.

Rusya 2021’de Ay’a Luna-25 iniş istasyonunu, 2024’te Luna-26 yörünge istasyonunu ve 2025’te Luna-27 iniş istasyonunu göndermeyi planlıyor. Bu istasyonların oluşturulması, 2025 yılına kadar uygulanması öngörülen mevcut Federal Uzay Programına dahil edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cep telefonu için ‘corona’ önlemi: Kulaklıkla konuşun13 Mart 2020 Cuma 16:04
  • Zizek: Koronavirüsü, kapitalizme ‘Kill Bill-vari’ bir darbedir, komünizmin yeniden icat edilmesine yol açabilir12 Mart 2020 Perşembe 22:07
  • 1 günde 6,5 ton kolonya sattı: Alkol bulmakta sorun yaşıyoruz; piyasada sprey kutusu kapağı bile yok12 Mart 2020 Perşembe 17:59
  • Çin'de koronavirüs karantinasında kalan çiftlerde boşanma başvuruları ve aile içi şiddet arttı12 Mart 2020 Perşembe 12:43
  • Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı10 Mart 2020 Salı 19:05
  • Justin Bieber: Eşim ile görücü usulü evlendik10 Mart 2020 Salı 15:46
  • Petrolde son 30 yılın en büyük düşüşü: Akaryakıt pompa fiyatına yansır mı, gerilimin nedeni ne?09 Mart 2020 Pazartesi 19:29
  • Twitter yeni uygulamayı Trump üzerinde denedi09 Mart 2020 Pazartesi 19:18
  • Mecburi açıklama: Hayır, kokain corona virüse karşı korumaz09 Mart 2020 Pazartesi 19:16
  • Uykusunu canlı yayınladı, 5 bin dolar kazandı09 Mart 2020 Pazartesi 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti