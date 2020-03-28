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Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirildi

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Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirildi
Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirildi

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların Rusya Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedavi kılavuzuna eklenmesinin önerildiği belirtilen açıklamada, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın şu ifadelerine yer verildi:

"İlaç yüksek seçicilikle koronavirüsün hücre kültürlerindeki sitopatik etkisini bloke eder ve replikasyonunu (kopya edilmesini) önler, Meflokin’in immünsüpresif etkisi ise virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önler. Makrolid antibiyotik ve sentetik penisilinlerin eklenmesi sadece ikincil bakteriyel-viral bir sendromun oluşumunu önlemekle kalmayıp, aynı zamanda kan plazması ve akciğerlerdeki antiviral maddelerin konsantrasyonunun arttırılmasını sağlar. Bu, değişen ağırlıktaki koronavirüs enfeksiyonu olan hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak."

Açıklamada ayrıca koronavirüsün önlenmesi için de meflokin bazlı etkili ve güvenli bir şema geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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