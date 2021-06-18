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Rusya, Türkiye'ye uçak seferlerini 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ile uçak seferlerinin 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatılacağını duyurdu.
Rusya, Türkiye'ye uçak seferlerini 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor

Nisan ayında aldığı kararla 15 Nisan-1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşların kısıtlayan Rusya'nın, mevcut kısıtlamaları gözden geçirmek için Türkiye'den "süre istediği" bildirilmişti.

Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti.

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.

Reuters haber ajansı, Türkiye'de Covid-19 salgınının turizm üzerindeki etkilerini araştırdığı haberinde, Mart ve Nisan aylarında vakalarda görülen yükselişler yüzünden özellikle Rusya'nın erken sezon rezervasyonlarını iptal ettiğini, sektörün durumunun bu yıl da tehlikede göründüğünü yazdı.

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