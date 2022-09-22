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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri takasına TC Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılık etti

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş esiri takasına TC Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle yaptığı söyleşide önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini duyurdu.

“Savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım” Erdoğan, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür eden Erdoğan, “Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi

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