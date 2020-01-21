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Rusya ve Suriye ordularından Tartus'ta ortak tatbikat

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Rus Tuğamiral Aleksandr Yuldaşev, Rusya ve Suriye ordularının Tartus limanında uluslararası ticari deniz faaliyetlerinde kullanılan tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir tatbikat yaptığını söyledi.
Rusya ve Suriye ordularından Tartus'ta ortak tatbikat

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yuldaşev, tatbikatın 18-20 Ocak'ta yapıldığını belirtti.

Tatbikata iki binden fazla askerin yanı sıra 7 geminin katıldığını ifade eden Yuldaşev, Suriye Deniz Kuvvetleri askerlerinin Tartus Limanı'na yakın bölgede mayın arama faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Açıklamaya göre Rus ve Suriyeli askerlerden oluşan sualtı sabotaj birlikleri, sözde teröristlerden oluşan sualtı sabotaj grubunu başarıyla imha etti.

Tatbikat sırasında Rus askeri polisi ile Suriyeli birlikler, koruma ve denetim faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Pantsir-S savunma sistemleri, tatbikatın yapıldığı bölgede hava sahasının güvenliğini sağladı.

Rusya ile Suriye, 18 Ocak 2017'de Tartus Limanı'nın Rus güçleri tarafından kullanılmasına yönelik 49 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma çerçevesinde genişletilen tesiste nükleer gemiler de dahil olmak üzere, aynı anda 11 Rus gemisinin bulunması öngörülüyor.

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