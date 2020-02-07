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Rusya'dan Çin'e insani yardım

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümetin talimatıyla Çin’e insani yardım gönderme hazırlıklarına başladı.
Rusya'dan Çin'e insani yardım

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e insani yardım göndermeye yönelik hazırlıkların başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Çin vatandaşları için insani yardım hazırlıklarına başladı. Bakanlığın Moskova, Tver ve Voronej departmanlarında 6-7 Şubat’ta toplanacak yardım, 8 Şubat günü Ramenskoye havalanından gönderilecek" ifadeleri yer aldı.

EMERCOM'un ilaç ve kişisel koruyucu ekipmanlarından oluşan 183 metreküp’lük insani yardım yükü, Il-76 uçağıyla gönderilecek.

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