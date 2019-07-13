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S-400 teslimatında ikinci gün: Sistemin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslim süreci kapsamında 4'üncü uçak, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 teslimatında ikinci gün: Sistemin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Türkiye'nin, hava sahasını güçlendirmek amacıyla Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin teslimatı dün başladı.

 

Füze bataryalarının komuta merkezi ve radar düzeneklerini taşıyan 3 uçak, dün art arda Kahramankazan'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.

4'ÜNCÜ UÇAK İNDİ

Teslim sürecinin ikinci gününde, sisteme ait malzemeleri taşına 4'üncü uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi. Sabah saatlerinde hava meydanına inen Rus uçağında bulunan malzemeler güvenli bölgeye götürüldü.

Teslimat sürecinin devam edeceği belirtilirken, 120 adet avcı füzenin sevkiyatının daha sonra deniz yoluyla yapılacağı bildirildi. 

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi" açıklaması geldi. 

 

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