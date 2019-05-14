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S-400 ve F-35 krizi: ABD, Ankara'nın S-400 alımını ertelemesi için 'yeni bir teklif sundu'

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Reuters ve Bloomberg haber ajanslarına göre ABD, Türkiye'nin Rusya'dan temin etmeyi planladığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ertelemesini istedi.
S-400 ve F-35 krizi: ABD, Ankara'nın S-400 alımını ertelemesi için 'yeni bir teklif sundu'

Bloomberg'ün dün yayımladığı habere göre, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, Ankara'nın Rusya'dan Temmuz'da almayı planladığı S-400 füze savunma sisteminin gelişini ertelemesini talep etti.

Reuters ise ABD'nin, Türkiye'nin çalışma grubu önerisini kabul etmesi karşılığında S-400 alımının geciktirilmesini talep ettiğini yazdı.

Türkiye, F-35 savaş uçağı programı ve S-400 konusunu görüşmek üzere ABD'ye bir ortak çalışma grubu oluşturulmasını önermişti.

Ancak ajansa konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Ankara'nın S-400 alımı konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

Yetkili, "Temmuz ayında S-400'leri satın alacağız. Yaklaşımımız değişmedi" dedi. Ancak konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bloomberg, böyle bir durumun gerçekleşmesi takdirinde iki müttefikin gerilen ilişkilerini düzeltilmesinin zorlaşabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt vermişti.

'Pompeo, ortak çalışma grubunu reddetti'

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemini almasını Türkiye'ye satacağı F-35 savaş uçaklarının güvenliği için bir tehdit olarak görüyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldığını açıklamıştı.

Türkiye, S-400'lerin F-35'lere yönelik oluşturacağı riskleri değerlendirmek amacıyla çalışma grubu kurulması için ABD'ye teklif götürmüştü.

Reuters, konuya yakın bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'nin önerisini reddettiğini, ancak Ankara ile diyalog için bir kanal oluşturmak için yeniden çaba gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin S-400 tedariği, ABD Kongresi'nin 2017 Ağustos ayında çıkardığı ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına giriyor. Bu yüzden Kongre'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması ihtimal dahilinde.Bu yaptırımı engellemek için Trump'ın, S-400 alımının "önemli bir alışveriş olmadığını", NATO'nun ya da ABD'nin askeri operasyonlarını etkilemeyeceğini deklare etmesi gerekiyor.

Aynı zamanda Trump'ın Kongre'nin çeşitli komitelerine bu anlaşmanın ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyeceğini anlatan bir mektup göndermesi gerek.

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