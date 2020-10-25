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'Sabrımızın sınırı var' demişti! İran harekete geçti... Asker yığdılar!

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İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı.
'Sabrımızın sınırı var' demişti! İran harekete geçti... Asker yığdılar!

Dağlık Karabağ savaşı kaldığı yerden devam ediyor, cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Doğu Azerbaycan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İran devlet televizyonuna konuştu.

Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını belirterek, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerine kara kuvvetlerimizi yerleştirdik. Birliklerimiz bölge halkının huzurunu sağlamak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandırıldı” dedi.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir” ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.

İran Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebülfazl Şikarçi, daha önce yaptığı bir açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan’ı uyarıyoruz, bizim de sabrımızın sınırı var, her türlü tehdit ve sınır ihlaline sert bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

 

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