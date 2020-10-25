'Sabrımızın sınırı var' demişti! İran harekete geçti... Asker yığdılar!

Dağlık Karabağ savaşı kaldığı yerden devam ediyor, cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

Dağlık Karabağ savaşı kaldığı yerden devam ediyor, cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

Dağlık Karabağ savaşı kaldığı yerden devam ediyor, cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

Dağlık Karabağ savaşı kaldığı yerden devam ediyor, cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir” ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir” ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir” ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, “Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir” ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.