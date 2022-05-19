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SADAT başkanı yüksekten uçtu: Türkiye’ye istikrar getirmiş

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Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Ukrayna’nın Türkiye’den silah almak için kendilerine başvurduğunu söyledi.
SADAT başkanı yüksekten uçtu: Türkiye’ye istikrar getirmiş

Tanrıverdi, “Bizim ürettiğimiz projelerle Türkiye istikrara kavuştu” dedi.

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanıydı.

SADAT’ın ismi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle yeniden gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

SADAT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuştu.

 Tanrıverdi, iktidara sundukları, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na, Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması önerilerinin kabul gördüğünü belirterek ‘terör’ün çözümünde etkili olduklarını öne sürdü.

Tanrıverdi, Saymaz’ın “Bu yolla terörü durdurduğunuzu mu söylüyorsunuz” sorusuna “Niye 2016’dan sonra birden bire cumhurbaşkanı, Adnan Tanrıverdi Paşa’yı başdanışmanlığa atadı” yanıtını verdi.

SADAT yöneticisi, “Biz Türkiye’nin önünü açacak projeler geliştiriyoruz. Bir dönem Türkiye terörden boğuluyordu. Bizim ürettiğimiz projelerle Türkiye istikrara kavuştu. ASDER ve ASSAM’ın çalışmalarıyla terörle mücadele konsepti değişti 2016’dan sonra” dedi.

Tanrıverdi, Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı sattığı Ukrayna’nın silah alımı için kendilerinden Savunma Sanayi başkanı aracılığıyla yardım istediğini de öne sürdü: “Şu an Ukrayna’nın talebi var. Biz sorduk. Türkiye’den satın almayı istediği ürünler var. Silah tabi. Yetki belgesi gönderdiler. ‘Sizin üzerinizden almak istiyoruz. Görüşmeleri ilerletemiyoruz’ dediler. Ne olduğunu anlamak için yazılı başvurduk.”

 

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