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Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı

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Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı
Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı

Çorum’da karın ve mide ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki Kadın Yaşar’ın safra kesesinden ameliyatla 3 bin 765 taş çıkarıldı. Taşlar dört personel tarafından 1 saatte sayıldı.

Yaşar’ın muayenesi ve ultrason filminde safra kesesinde taşlar görüldü. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 bin 765 taş çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatla kadın sağlığına kavuştu. 

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr.  Aziz Cengiz şöyle konuştu: “Hastamız karın, mide ağrısı ve karında şişlik şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonrası safra kesesi ameliyatına karar verdik. Safra kesesini çıkarttığımızda içinde yüzlerce, hatta binlerce taşın olduğunu gördük. Uzun süren ameliyatın ardından safra kesesinden toplam 3 bin 765 taş çıkardık. Kapalı ameliyat sonrası çıkarılan taşlar bizi şaşırttı. Çıkan taşlar dört personel tarafından bir saatte sayılabildi. Hastamız şu an çok iyi.”

Kadın Yaşar ise “Beni bu taşlardan kurtaran doktoruma çok teşekkür ediyorum. Karnım ağrıyor ve şişiyordu. Şu an çok iyiyim” diye konuştu.safra-kesesinden-3-bin-765-tas-cikti-_2820_dhaphoto5.jpg

 

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