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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tehdidine karşı sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu

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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tehdidine karşı sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tehdidine karşı sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu. Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez." dedi.

"Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk." diyen Koca, şunları söyledi:

"Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur.

Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız.

Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor."

Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturulduğunu belirten Koca, "Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız. Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz." dedi.

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