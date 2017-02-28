Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması üzerine.

Sağlık Bakanı Devlet Kimya Laboratuarı için ilginç bir açıklamada bulundu. Açıklama şöyle.

‘’ analiz sonuçlarının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanserojen kabul edilen değerin binde biri kadar olduğunu vurgulayarak, ciddi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.’’

‘’ Devlet Laboratuarı Müdürü Mehmet Tatar’ın dilinde yara oluşması üzerine burada gerekli tetkiklerinin yapıldığını kanda pıhtılaşmayla ilgili sıkıntı tespit edilmesinin ardından Türkiye’ye gönderildiğini anlattı.’’

‘’ Çalışanlardan zaman zaman dilde kuruluk ve rahatsız edici bir koku olduğu şikayeti üzerine, çalışanlara idari izin verildiğini ve binanın bir haftadır kullanılmadığını da dile getiren Sucuoğlu, Veteriner Dairesi’ne bağlı laboratuara taşınılması için önümüzdeki hafta Türkiye’den ekip geleceğini anlattı.’’

Sayın Bakan bu açıklamalarınızla gerçekte hiçbirşey yapmadığınızı,büyük bir endişe içinde ne yapacağınızı bilmez bir davranış içindesiniz.

Cevaplamanız gereken sorular vardır çünkü yaptığınız açıklamaların altı boştur.Siz bu soruları cevapsız bıraktınız.

1- Laboratuarda sadece nükleer kimyasallar mı vardı? Başka tehlikeli hangi kimyasallar vardı? Bunların listesi nedir? Hangi ülke ve firmadan satın alınmışlardır? Siyanür içerikli kimyasallar var mıdır? Bu firmalardan yangın sonrası oluşacak tehlikeleri önlemek için neler yapılması gereği konusunda yazışmalarınız oldu mu?

2- Makyaj yapılmış binada çalışmaları için personele ‘’Burada çalışmaktan bir şikâyetim yoktur, kendi rızamla çalışmak istiyorum’’diye belge imzalatmanızın açıklaması nedir?

3- Neden sorunun üzerine giden personel ve kurumlara karşı aşırı tepki gösterdiniz.?

4- Madem hiçbir tehlike yoktu neden Müdür ‘ün dilindeki yara nedeni ile ileri tetkik için Türkiye’ye sevk ettiniz. Pıhtılaşma sorununu çözecek Doktorumuz yok muydu?

5- Binanın neden bir haftadır kullanılmadığını açıklıyorsunuz ama nedeninin basit bir şekilde dilde kuruluk ve rahatsız edici koku olarak açıklamanıza rağmen sebep olan nedenleri açıklamıyorsunuz.

6- Başlangıçta yapmanız gereken başka binaya taşınma işlemi neden apar topar Müdürün dil yarası sonrası gerçekleşiyor?

7- Yangın sonrası çıkan gazlardan etkilenen ve kalibrasyonları bozulan aletler var mıdır?

8- Laboratuarın taşınması halinde dahi yapılamayacak analizler neler olacaktır? Kamu sağlığını da etkileyecek bu analizler için ürettiğiniz çözüm var mıdır? Örneğin gıdalardaki kalıntı analizleri yapılamayacaksa sorun nasıl çözülecektir.?İçme suyu analizleri yapılabilecek mi?

Görüldüğü gibi bu konuda çoğaltılabilecek o kadar çok soru varken üç beş cümle ve altı boş değerlendirmelerle bu sorun hafife alınamaz.

Temizlik konusunda bile uzman bilirkişilerin gözetiminde yapılması gereken işleri basit ve tehlikesiz gibi gösterdiğiniz zihniyetle büyük bir suç işliyorsunuz.

Bakanlarımızın ve alt kadrolarında görevlendirdiğiniz uzman olmayan, uzman olsa bile iki dudağınızın arasında olan makamlarla bu konuları çözemezsiniz.

Dün Lefkoşa kaymakamı, sonra atama Belediye balkanı üç gün sonra Turizm müsteşarı, bir hafta sonra Sağlık bakanı müsteşarı olabilen kişilerin çözeceği yürüteceği işler değildir bunlar.

İyi idare yasasına göre ciddi suç işlemektesiniz.

Sonuçta bunların yaşanacağını bile bile önce oradaki çalışanları ve ailelerini, sonra halkımızı etkileyecek olaylar için önlem almadınız.

Halka bile bile bu düşmanlığı yaptınız..ve ısrar ediyorsunuz..

Keyfiniz yerinde yarın Güzelyurt’a en az iki yıl sonra bitecek hastanenin temelini atacaksınız..ve de Güzelyurt’un sağlık sorununu çözeceksiniz.Bu akşam Güzelyurt sağlık merkezine iğne yaptırmak için gidecek kişiye de iki yıl sonra gelin diyeceksiniz herhalde!!!!!