Sağlık Yetkililerimiz Geçiş noktalarında gerekli düzenlemeleri yapmak için hazırlıklarını tamamlamalıdırlar

Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlık tedbirleri alınarak geçişlerin kontrollü ve aşamalı başlamasına olanak sağlanması gerektiğini kaydederek, “Rum tarafı kendi tedbirlerini açıkladı, bizim sağlık yetkililerimiz de nasıl bir düzenleme öngördüklerini artık bir an önce tespit edip geçiş noktalarında gerekli düzenlemeleri yapmak için hazırlıklarını tamamlamalıdırlar” dedi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, epidemiyolojik verileri değerlendirerek, kapıların gerekli önlemler alınarak kademeli olarak geçişlere açılabileceği sonucuna vardığını anımsatan Akıncı, “İşin başından beri kapılarla ve iç düzenlemelerle ilgili rotayı sağlığın çizmesi, siyasetin de bunu takip etmesi gerektiğini söylüyorum. “Son günlerde yaratılmaya çalışılan kapıları açacak yetkinin kimde olduğu tartışmasını gereksiz ve yersiz buluyorum” açıklamasında bulundu.

Rum tarafının epidemiyolojik verilerini kapsamlı bir rapor halinde kendilerine ilettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, “Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiğimiz KKTC verilerini içeren rapor ısrarlı taleplerimize rağmen maalesef hala Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmedi. Bu raporun bir an önce sonuçlandırılması, hem önümüzdeki dönemde geçişlerin kapsamının genişletilebilmesi ve sürecin daha iyi planlanabilmesi bakımından son derece gereklidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akıncılar Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez ve beraberlerindeki heyet Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek sorunlarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yıllardır Akıncılar (Luricina) köylülerinin taleplerini bildiğini, çok yakın bir noktada olunmasına karşın çok uzun bir mesafe kat ederek güneye ulaşmak durumunda kalmalarının yarattığı sıkıntının bilincinde olduğunu dile getirdi.

Bugün içinde bulunan koşullarda önceliklerin değiştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Tüm dünya insanlığı gibi bizim toplumumuz da öncelikle sağlık ve ekonomi sorunlarıyla baş etmeye çalışıyor. Ancak şu anda yaşadığımız koşullar kalkınca, yıllardır bekledikleri bu sorunun aşılması için her düzeyde yardımcı olunması gerekir; ben de yardımcı olmak yönünde çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kara sınır kapılarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Kıbrıs sorunu artık doyum noktasına geldi kanaatindeyim. Kıbrıs adası bir çözümle birlikte çok daha iyi noktalara ulaşabilme potansiyeline sahiptir. İki tarafın da kabul edebileceği, siyaseten eşit iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefi siyasi irade ve kararlılıkla elde edilebilecek bir hedef olmaya devam ediyor; ancak bu sağlanıncaya kadar iki taraf arasındaki iletişimi kapılar aracılığıyla da mümkün olduğu oranda artırmakta yarar var.

Son günlerde bilindiği gibi gündemde olan konu Rum liderle vardığımız anlayış birliği çerçevesinde 8 Haziran’dan itibaren güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin, öğrencilerin, tedavi görenlerin geçişlerinin başlayabileceği şeklindeydi.

Bu noktada, Rum tarafı 14 günlük karantina şartını ortadan kaldıracaklarını, sadece bir defaya mahsus son 72 saat içinde yapılmış PCR testi isteyeceklerini ve bilahare rastgele testler uygulayacaklarını belirtti. Bizim sağlık alanındaki yetkililerimiz de nasıl bir düzenleme öngördüklerini artık bir an önce tespit edip geçiş noktalarında gerekli tedbirleri almak için hazırlıklarını tamamlamalıdırlar. Bu çerçevede sağlık tedbirleri alınarak geçişlerin kontrollü ve aşamalı başlamasına olanak sağlanmalıdır.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi geçtiğimiz gün telekonferans ortamında epidemiyolojik verililerle ilgili yararlı bir görüşme yaparak, iki tarafta da salgının kontrol altında olduğu sonucuna vardılar. Karşılıklı paylaşılan veriler ışığında komitenin de kanaati geçişlerin tedbirler alınarak kademeli bir şekilde başlayabileceği yönündedir.

KKTC VERİLERİ DAHA FAZLA GECİKTİRİLMEDEN RAPORLANMALI

Veriler ışığında yapılan değerlendirmeyle birlikte Rum tarafı epidemiyolojik verilerini kapsamlı bir rapor halinde bizlere iletti. Cumhurbaşkanlığı olarak Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiğimiz KKTC verilerini içeren rapor ısrarlı taleplerimize rağmen maalesef hala Cumhurbaşkanlığına intikal ettirilmedi. Bu raporun bir an önce sonuçlandırılması, hem önümüzdeki dönemde geçişlerin kapsamının genişletilebilmesi ve sürecin daha iyi planlanabilmesi bakımından son derece gereklidir.

İşin başından beri kapılarla ve iç düzenlemelerle ilgili rotayı sağlığın çizmesi, siyasetin de bunu takip etmesi gerektiğini söylüyorum. Bu noktada son günlerde yaratılmaya çalışılan kapıları açacak yetkinin kimde olduğu tartışmasını gereksiz ve yersiz buluyorum.”

BARBAROS

Öte yandan Akıncılar Belediye Başkanı Barbaros, kabuldeki konuşmasında güneyle çok yakın bir mesafede olmalarına karşın güneye geçiş kapısının olmaması nedeniyle yaşamakta oldukları sıkıntıları Cumhurbaşkanı’na iletti.

Bugün için hemen bir geçiş kapısı açılmasının mümkün olmadığını bildiklerini belirten Barbaros, ancak önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanın bu sıkıntının aşılması için kendilerine yardımcı olmasını beklediklerini ifade etti.