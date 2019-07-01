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“Sağlıklı Bronzlaşmak” Mümkün Mü?

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“Sağlıklı Bronzlaşmak” Mümkün Mü?
“Sağlıklı Bronzlaşmak” Mümkün Mü?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş ışınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı ultraviyole (UV) ışını bulunduğunu, güneş yanıklarının özellikle UVB maruziyeti sonrası oluştuğunu, buna bağlı olarak deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşumunun birinci derece yanık olarak adlandırıldığını, daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluştuğunu ve cilt yanığının artık ikinci derece yanık durumuna geldiğini ifade etti.

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Tedavi Yöntemleri

Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti.  Yanığa bağlı deri bütünlüğünün bozulduğu şiddetli durumlarda, kısa süreli ve düşük dozda sistemik steroid tedavisi veya sistemik koruyucu antibiyotik kullanımının gerekebildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerektiğini, bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, sekonder enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabileceğini ifade etti.

Güneş Yanıklarından Korunmak için;

·         Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın

·         Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın

·         Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın

·         Gölgede veya havuz/deniz içerisinde iken de güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin

·         Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin

 

Güneş Işınları Kırışıklık, Çil, Güneş Lekeleri, Deri Yaşlanması ve Deri Kanserine Neden Olmaktadır

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş ışınlarının uzun süreli maruziyette, kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerine neden olduğunu belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş hasarının ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluştuğunu ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açtığını belirterek çocukların güneşten korunmasına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bebekler İlk 6 Ay Güneşten Uzak Tutulmalı

Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bronzlaşmak Sağlıklı Değil!

Günümüzde “Sağlıklı Bronzlaşmak” diye bir kavramın kabul görmediğini de söyleyen Yrd. Doç.  Dr. Didem Mullaaziz bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi ve kendi kendini koruma mekanizması olduğunu ifade etti. 

Tedavi Yöntemleri

Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti.  Yanığa bağlı deri bütünlüğünün bozulduğu şiddetli durumlarda, kısa süreli ve düşük dozda sistemik steroid tedavisi veya sistemik koruyucu antibiyotik kullanımının gerekebildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerektiğini, bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, sekonder enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabileceğini ifade etti.

Güneş Yanıklarından Korunmak için;

·         Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın

·         Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın

·         Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın

·         Gölgede veya havuz/deniz içerisinde iken de güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin

·         Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin

 

Güneş Işınları Kırışıklık, Çil, Güneş Lekeleri, Deri Yaşlanması ve Deri Kanserine Neden Olmaktadır

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş ışınlarının uzun süreli maruziyette, kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerine neden olduğunu belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş hasarının ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluştuğunu ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açtığını belirterek çocukların güneşten korunmasına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bebekler İlk 6 Ay Güneşten Uzak Tutulmalı

Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bronzlaşmak Sağlıklı Değil!

Günümüzde “Sağlıklı Bronzlaşmak” diye bir kavramın kabul görmediğini de söyleyen Yrd. Doç.  Dr. Didem Mullaaziz bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi ve kendi kendini koruma mekanizması olduğunu ifade etti. 

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